Женщина-начальник? Омичи рассказали, какого пола должен быть руководитель

Ранее министерство труда Омской области составило демографический портрет жительницы региона. В ведомстве сообщили, что в регионе проживает больше 1 млн женщин, что составляет 54% от населения. В Омской области увеличилось количество предпринимательниц. Около 28 тысяч омичек занимаются бизнесом, что на 2 тысячи больше, чем год назад. За тот же период на 2,2 тысячи женщин увеличилось число занятых в собственном домашнем хозяйстве — 12,9 тысяч женщин.