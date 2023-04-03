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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Женщина-начальник? Омичи рассказали, какого пола должен быть руководитель

3 апреля 2023, 05:23
Фото: 1MI
Начинающие специалисты и студенты также считают, что с женщиной-начальником трудиться проще

7% работников из Омской области признались, что предпочитают руководителей-женщин

Хотят работать с руководителями-женщинами чаще специалисты из ресторанно-гостиничного направления и сотрудники транспортно-логистической сферы.

Больше половины (56%) соискателей из Омской области рассказали, что им без разницы какого пола их начальник, 34% респондентов видят руководителем мужчину, а 7% опрашиваемых предпочли бы в качестве управленца женщину. Результаты исследований приводит сервис по поиску работы HeadHunter.

Чаще всего мужское управление предпочитают в юридических компаниях (45%), на госслужбе (44%) и в производстве (44%). Работать под руководством женщин чаще хотят специалисты из ресторанно-гостиничного направления (185) и сотрудники транспортно-логистической сферы (15%). Начинающие специалисты и студенты также считают, что с женщиной-начальником трудиться проще.

По результатам исследований в 2023 году омички, которые искали работу на руководящих должностях, чаще всего хотели бы занять место директора юридического департамента (20% от всех резюме в указанной категории), руководителя отдела персонала (18%), руководителя филиала (17%), директора по персоналу (13%), руководителя отдела маркетинга и рекламы (11%), а также директора по маркетингу и PR (9%).

Ранее министерство труда Омской области составило демографический портрет жительницы региона. В ведомстве сообщили, что в регионе проживает больше 1 млн женщин, что составляет 54% от населения. В Омской области увеличилось количество предпринимательниц. Около 28 тысяч омичек занимаются бизнесом, что на 2 тысячи больше, чем год назад. За тот же период на 2,2 тысячи женщин увеличилось число занятых в собственном домашнем хозяйстве — 12,9 тысяч женщин.

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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Сотрудники#Общество#Экономика#Омск#Омская область
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