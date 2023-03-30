В Омске команды спасателей на скорость вытаскивали переломанных людей из ДТП

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Пресс-служба МЧС Омска сообщила о том, как проходил профессиональный смотр у 6 команд спасателей. В ведомстве провели состязание с «будничными» заданиями, чтобы определить, какая команда лучше справится со сложным ДТП.
По одному из сценариев автомобиль врезался в препятствие, водителя и пассажира заблокировало. Водитель получил перелом ноги, зажат рулем, но в сознании. А пассажир на переднем сидении с переломом руки и зажат панелью. У обоих подозрение на травму спины. Выбраться самостоятельно «пострадавшие» не могут, а пока их разблокируют, чтобы вытащить, начинается пожар: загорается разлитый бензин.