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Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В Омске команды спасателей на скорость вытаскивали переломанных людей из ДТП

30 марта 2023, 11:41
Фото: 1MI
иллюстрация
6 команд раз за разом вытаскивали «тяжелых» пострадавших из горящих автомобилей. И снимали происходящее на видео.

Пресс-служба МЧС Омска сообщила о том, как проходил профессиональный смотр у 6 команд спасателей. В ведомстве провели состязание с «будничными» заданиями, чтобы определить, какая команда лучше справится со сложным ДТП.

По одному из сценариев автомобиль врезался в препятствие, водителя и пассажира заблокировало. Водитель получил перелом ноги, зажат рулем, но в сознании. А пассажир на переднем сидении с переломом руки и зажат панелью. У обоих подозрение на травму спины. Выбраться самостоятельно «пострадавшие» не могут, а пока их разблокируют, чтобы вытащить, начинается пожар: загорается разлитый бензин.

иллюстрация
Видео: 1MI
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#Дарья Зыкова#Соревнование#МЧС#Спасатели#Пожары#ДТП#Общество#Новости#Омская область#Тренировка#Загорелся автомобиль#Переломы#Видео
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