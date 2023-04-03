500 тысяч за лед на крыльце. Омская пенсионерка получила компенсацию за перелом бедра

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Пенсионерке из Омской области, получившей травму на крыльце магазина, выплатили больше полумиллиона рублей компенсации, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Суд взыскал с владельца торговой точки 501 тысячу рублей.
73-летняя жительница Русско-Полянского района в декабре 2021 года спускалась по пандусу из продуктового магазина, упала и получила травму ноги. Как уточнили Городу55 в прокуратуре, у пенсионерки диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением.
В прокуратуре посчитали, что виноват собственник торговой точки, так как с территории магазина не убирали снег и наледь. Возместить причиненный ущерб добровольно в организации отказались. В итоге прокуратура подала иск в суд, который и удовлетворил заявление. Деньги пострадавшей выплатили в полном объеме.