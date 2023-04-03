500 тысяч за лед на крыльце. Омская пенсионерка получила компенсацию за перелом бедра

В прокуратуре посчитали, что виноват собственник торговой точки, так как с территории магазина не убирали снег и наледь. Возместить причиненный ущерб добровольно в организации отказались. В итоге прокуратура подала иск в суд, который и удовлетворил заявление. Деньги пострадавшей выплатили в полном объеме.