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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

500 тысяч за лед на крыльце. Омская пенсионерка получила компенсацию за перелом бедра

3 апреля 2023, 06:04
Фото: 1MI
Инцидент произошел в декабре 2021 года

Омичке выплатили больше 500 тысяч рублей компенсации за перелом на крыльце магазина

Владелец магазина отказался выплатить компенсацию в добровольном порядке.

Пенсионерке из Омской области, получившей травму на крыльце магазина, выплатили больше полумиллиона рублей компенсации, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Суд взыскал с владельца торговой точки 501 тысячу рублей.

73-летняя жительница Русско-Полянского района в декабре 2021 года спускалась по пандусу из продуктового магазина, упала и получила травму ноги. Как уточнили Городу55 в прокуратуре, у пенсионерки диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением.

В прокуратуре посчитали, что виноват собственник торговой точки, так как с территории магазина не убирали снег и наледь. Возместить причиненный ущерб добровольно в организации отказались. В итоге прокуратура подала иск в суд, который и удовлетворил заявление. Деньги пострадавшей выплатили в полном объеме.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Суд#Омская область#Русско-Полянский район#Прокуратура#Иск#Компенсация
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