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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

«Поскользнулась и упала». В Омске женщина погибла под колесами грузовой «ГАЗели»

13 марта 2023, 13:23
Фото: скриншот с видео УМВД Омской области

В Омске водитель «ГАЗели» переехал 83-летнюю женщину во время маневра

83-летняя омичка скончалась на месте.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП у дома № 45 на проспекте Мира. Там 9 марта грузовая «ГАЗель» наехала на женщину. Но выяснилось это не сразу.

В тот день в отдел полиции № 8 позвонил мужчина. Он рассказал, что стал свидетелем несчастного случая: пенсионерка поскользнулась, упала и скончалась на месте.

Судмедэксперты же сообщили, что 83-летняя омичка погибла от травм, характерных для ДТП. Полицейские просмотрели записи камер, расположенных рядом с местом, откуда забирали тело женщины. Выяснилось, что 9 марта около 13:00 49-летний водитель «ГАЗели» следовал задним ходом по междворовому проезду и переехал женщину. В результате этого она скончалась. По факту гибели женщины ведется проверка, по результатам которой вынесут процессуальное решение.

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#Дарья Зыкова#Новости#Город#Происшествия#Дороги#ДТП#Смерть#Омск#Общество#Газель#Погиб пешеход#Видео
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