«Поскользнулась и упала». В Омске женщина погибла под колесами грузовой «ГАЗели»

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП у дома № 45 на проспекте Мира. Там 9 марта грузовая «ГАЗель» наехала на женщину. Но выяснилось это не сразу.



В тот день в отдел полиции № 8 позвонил мужчина. Он рассказал, что стал свидетелем несчастного случая: пенсионерка поскользнулась, упала и скончалась на месте.



Судмедэксперты же сообщили, что 83-летняя омичка погибла от травм, характерных для ДТП. Полицейские просмотрели записи камер, расположенных рядом с местом, откуда забирали тело женщины. Выяснилось, что 9 марта около 13:00 49-летний водитель «ГАЗели» следовал задним ходом по междворовому проезду и переехал женщину. В результате этого она скончалась. По факту гибели женщины ведется проверка, по результатам которой вынесут процессуальное решение.