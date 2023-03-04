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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Верен Омску только гололед. Регион продолжит страдать от перепадов температуры

4 марта 2023, 13:22
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области плюсовая температура будет резко меняться с похолоданиями до -17

Погода в Омской области в ближайшие дни «порадует» капризами и молниеносной сменой настроения с плюса на минус и обратно.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в ближайшие дни Омскую область ждут резкие суточные перепады температуры. На дорогах останется гололед и мокрый снег. Прогнозируют небольшой снег, местами метель. В понедельник и вторник порывы ветра могут достигать 19 м/с.

5 марта ночью передают похолодание до -17 градусов при прояснении, в среднем по региону — -7…-12, а днем от 0 до -5 градусов. Ветер будет юго-западный, 6-11 м/с.

На 6 марта обещают ночью от -5 до -10 градусов, а днем ветер как раз «разгонится», и регион прогреет до +2.

Ночью перед 7 марта резко похолодает обратно до -5…-10, а при прояснении облачности и до -15. На день вернется температура от -3 до +2.

Напомним, что в связи с перепадами температуры и осадками в Омске выросла нагрузка на травмпункты. Медики посоветовали пожилым омичам и вовсе воздержаться от прогулок без веских причин.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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#Дарья Зыкова#Омск#Погода в Омске#Гололед#Ветер#Метель#Перепады температуры#Новости#Омская область#Обь-Иртышское УГМС#Город
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