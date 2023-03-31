Апрель с первых дней побалует Омскую область почти летним теплом

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что в самый веселый день года в Омскую область нагрянет потепление.
В ночь перед 1 апреля синоптики обещают малооблачную погоду со слабым ветром, почти без осадков, с температурой от -4 до -9, а местами и до -14. На день же передают порывы ветра до 14 м/с и температуру от +1 до +6 градусов.
В ночь с субботы на воскресенье, 2 апреля прогнозируют от -2 до -7 градусов, ветер снова стихнет до 3-8 м/с, осадков не ожидается вообще. Днем вернется полноценная весна, обещают от +5 до +10 градусов. Ветер чуть усилится, максимум, до 11 м/с.
Перед 3 апреля ночью снова передают от -2 до -7 и слабый ветер. Зато на день понедельника обещают «лето» с температурой от +9 до +14 градусов. Атмосферное давление продолжит падать, как и в выходные.