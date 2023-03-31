Меж двух аномальных зон. Апрель в Омске пройдет без катастрофической погоды

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
На сайте Росгидрометцентра России опубликовали карты с прогнозами аномалий на апрель. Омская область будет почти посередине между двух аномальных зон по температуре.
С востока вплоть до Новосибирской области будет зона с температурой холоднее нормы, а с запада зона с аномальным теплом закончится на соседнем Кургане. Омск займет «золотую середину».
По осадкам Омскую область ждет в апреле 80-120% от нормы. Ближайшие «аномальные» соседи с большим количеством осадков — Томск и Сургут. Есть вероятность, что и в Омскую область «заглянут» от соседей холодные северные дожди. Влияние этой зоны явно будет больше, нежели далекой засухи на юге Казахстана, а ближайшая «сухая» зона именно там.