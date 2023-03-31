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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Меж двух аномальных зон. Апрель в Омске пройдет без катастрофической погоды

31 марта 2023, 10:12
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичам рассказали о температурных аномалиях и количестве осадков в апреле

Дождливо, но тепло. Синоптики ждут, что апрель в Омской области пройдет без чрезвычайных аномалий.

На сайте Росгидрометцентра России опубликовали карты с прогнозами аномалий на апрель. Омская область будет почти посередине между двух аномальных зон по температуре.

С востока вплоть до Новосибирской области будет зона с температурой холоднее нормы, а с запада зона с аномальным теплом закончится на соседнем Кургане. Омск займет «золотую середину».

Фото: скриншот с сайта Росгидрометцентра

По осадкам Омскую область ждет в апреле 80-120% от нормы. Ближайшие «аномальные» соседи с большим количеством осадков — Томск и Сургут. Есть вероятность, что и в Омскую область «заглянут» от соседей холодные северные дожди. Влияние этой зоны явно будет больше, нежели далекой засухи на юге Казахстана, а ближайшая «сухая» зона именно там.

Погода в Омской области два дня подряд била рекорды тепла перед похолоданием
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#Дарья Зыкова#Погода#Погода в апреле#Прогноз аномалий#Росгидрометцентр#Весна#Общество#Новости#Омская область#Омск
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