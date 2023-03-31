Меж двух аномальных зон. Апрель в Омске пройдет без катастрофической погоды

По осадкам Омскую область ждет в апреле 80-120% от нормы. Ближайшие «аномальные» соседи с большим количеством осадков — Томск и Сургут. Есть вероятность, что и в Омскую область «заглянут» от соседей холодные северные дожди. Влияние этой зоны явно будет больше, нежели далекой засухи на юге Казахстана, а ближайшая «сухая» зона именно там.