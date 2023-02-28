Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:44
В Омской области из-за коронавируса до конца марта продлили режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Накануне, 27 февраля, состоялось очередное заседание оперштаба по борьбе с COVID-19. По данным Роспотребнадзора Омской области, в регионе ежедневно регистрируют до 160 новых пациентов с подтвержденным диагнозом. Чаще всего коронавирусом болеют взрослые. У детей же, наоборот, наблюдается снижение заболеваемости.
Врачи отмечают, что болезнь протекает в форме ОРВИ, либо не имеет симптомов. Также в Омской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса.
Ранее Город55 сообщал, что в конце февраля в Омской области снизилась заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. Как отметили в омском Роспотребнадзоре, в регионе продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года.