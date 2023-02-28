Ранее Город55 сообщал, что в конце февраля в Омской области снизилась заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. Как отметили в омском Роспотребнадзоре, в регионе продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года.