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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:44

В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности

28 февраля 2023, 07:40
Фото: 1MI
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В регионе ежедневно регистрируют до 160 новых пациентов с подтвержденным диагнозом.

В Омской области из-за коронавируса до конца марта продлили режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне, 27 февраля, состоялось очередное заседание оперштаба по борьбе с COVID-19. По данным Роспотребнадзора Омской области, в регионе ежедневно регистрируют до 160 новых пациентов с подтвержденным диагнозом. Чаще всего коронавирусом болеют взрослые. У детей же, наоборот, наблюдается снижение заболеваемости.

Врачи отмечают, что болезнь протекает в форме ОРВИ, либо не имеет симптомов. Также в Омской области продолжается кампания по вакцинации от коронавируса.

Ранее Город55 сообщал, что в конце февраля в Омской области снизилась заболеваемость острыми респираторными заболеваниями. Как отметили в омском Роспотребнадзоре, в регионе продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года.

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#Евгений Игишев#Общество#Медицина#Коронавирус#Коронавирусные ограничения#COVID-19#Коронавирус COVID-19#Омск#Омская область
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