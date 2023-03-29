Авиакомпанию оштрафовали после задержки рейса из Омска в Челябинск

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:22
Омская транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию «ЮВТ Аэро» к административной ответственности за нарушения прав пассажиров авиарейса Омск — Челябинск. Вылет этого рейса задержали на 5 часов в декабре 2022 года.
Авиакомпания не предоставила пассажирам гарантированные услуги, которые полагаются при долгом ожидании (горячее питание, напитки, камеры хранения багажа).
«По инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований) с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 20 тыс. рублей», — уточнили прокуратуре.
Постановление в законную силу не вступило.