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Авиакомпанию оштрафовали после задержки рейса из Омска в Челябинск

29 марта 2023, 08:19
Фото: Город55
иллюстрация
Штраф составил 20 тысяч рублей.

Омская транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию «ЮВТ Аэро» к административной ответственности за нарушения прав пассажиров авиарейса Омск — Челябинск. Вылет этого рейса задержали на 5 часов в декабре 2022 года.

Авиакомпания не предоставила пассажирам гарантированные услуги, которые полагаются при долгом ожидании (горячее питание, напитки, камеры хранения багажа).

«По инициативе прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований) с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 20 тыс. рублей», — уточнили прокуратуре.

Постановление в законную силу не вступило.

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#Ксения Карагодина#Задержка рейса#Задержка самолета#Прокуратура#Общество#Город#Происшествия#Административный штраф#Административная ответственность#Новости#Омск#Омская область#Россия
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