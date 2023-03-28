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Published Сегодня, 03:34

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Омич предстанет перед судом за убийство незнакомого и избиение полицейского

28 марта 2023, 03:34
Фото: 1MI
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Злоумышленник свою вину не признал.

В Омском областном суде перед законом предстанет 62-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следователи выяснили, что в апреле прошлого года подозреваемый спровоцировал конфликт с ранее неизвестным 54-летним мужчиной. После словесной перепалки началась драка. В результате потерпевший получил четыре удара ножом в шею, и от полученных травм скончался. Через несколько дней подозреваемого задержали и привезли в отдел полиции, где он попытался избить оперуполномоченного. Сотрудник МВД получил легкие травмы.

Вину в совершении преступления мужчина не признал.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Убийство#Суд#Уголовное дело#Происшествия#Омск#Омская область
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