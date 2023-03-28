Омич предстанет перед судом за убийство незнакомого и избиение полицейского

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:35
В Омском областном суде перед законом предстанет 62-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Следователи выяснили, что в апреле прошлого года подозреваемый спровоцировал конфликт с ранее неизвестным 54-летним мужчиной. После словесной перепалки началась драка. В результате потерпевший получил четыре удара ножом в шею, и от полученных травм скончался. Через несколько дней подозреваемого задержали и привезли в отдел полиции, где он попытался избить оперуполномоченного. Сотрудник МВД получил легкие травмы.
Вину в совершении преступления мужчина не признал.