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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Забил до смерти дубинкой. В Омской области мужчина убил своего собутыльника

14 марта 2023, 07:08
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области местный житель до смерти избил своего приятеля деревянной дубинкой

Следствие намерено заключить подозреваемого под стражу.

В Омской области 57-летнего жителя поселка Крутинка подозревают в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Вчера, 13 марта, в сторожевом домике по улице Химиков в Крутинке обнаружили тело 58-летнего мужчины с телесными повреждениями. Полицейские и следователи выяснили, что к преступлению причастен неоднократно судимый местный житель. Его задержали.

Выяснилось, что конфликт между мужчинами произошел во время совместного застолья. В ход пошла деревянная дубинка. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Следствие намерено заключить подозреваемого под стражу — соответствующее ходатайство подано в суд.

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#Евгений Игишев#Омская область#Омск#Крутинский район#Крутинка#Происшествия#Уголовное дело#Смерть#Убийство
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