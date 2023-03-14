Забил до смерти дубинкой. В Омской области мужчина убил своего собутыльника

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В Омской области 57-летнего жителя поселка Крутинка подозревают в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Вчера, 13 марта, в сторожевом домике по улице Химиков в Крутинке обнаружили тело 58-летнего мужчины с телесными повреждениями. Полицейские и следователи выяснили, что к преступлению причастен неоднократно судимый местный житель. Его задержали.
Выяснилось, что конфликт между мужчинами произошел во время совместного застолья. В ход пошла деревянная дубинка. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Следствие намерено заключить подозреваемого под стражу — соответствующее ходатайство подано в суд.