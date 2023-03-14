Забил до смерти дубинкой. В Омской области мужчина убил своего собутыльника

Вчера, 13 марта, в сторожевом домике по улице Химиков в Крутинке обнаружили тело 58-летнего мужчины с телесными повреждениями. Полицейские и следователи выяснили, что к преступлению причастен неоднократно судимый местный житель. Его задержали.