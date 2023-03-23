Предыдущий держался месяц. В Омске снова сменился глава БУ «Безопасный регион»

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В базе данных ЕГРЮЛ сменились сведения о руководителе БУ «Безопасный регион». С 21 марта директором стал Дмитрий Подзолкин — выходец из уголовного розыска УМВД. Теперь ему предстоит развивать в регионе систему «Безопасный город», созданную для охраны правопорядка.
Напомним, первым на этом посту был Тарас Безуглый. Он работал с момента регистрации учреждения по 22 февраля этого года, после него и. о. руководителя стал Константин Шилов.