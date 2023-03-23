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Предыдущий держался месяц. В Омске снова сменился глава БУ «Безопасный регион»

23 марта 2023, 06:58
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области БУ «Безопасный регион» возглавил Дмитрий Подзолкин

Бывший начальник отдела уголовного розыска возглавил региональных омских «безопасников».

В базе данных ЕГРЮЛ сменились сведения о руководителе БУ «Безопасный регион». С 21 марта директором стал Дмитрий Подзолкин — выходец из уголовного розыска УМВД. Теперь ему предстоит развивать в регионе систему «Безопасный город», созданную для охраны правопорядка.

Напомним, первым на этом посту был Тарас Безуглый. Он работал с момента регистрации учреждения по 22 февраля этого года, после него и. о. руководителя стал Константин Шилов.

В Омске сменился главный по «Безопасному региону»
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#Дарья Зыкова#Безопасный регион#Омск#Полиция#Безопасность#Отставки и назначения#Егрюл#Общество#Город#Новости#Дмитрий Подзолкин
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