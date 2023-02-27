В Омске сменился главный по «Безопасному региону»

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В бюджетном учреждении Омской области «Безопасный регион» сменился директор. Тарас Безуглый, занимавший этот пост с апреля 2022 года, то есть с момента регистрации БУ, уволился 22 февраля, и сейчас исполняющим обязанности директора является Константин Шилов.
Напомним: официальная задача «Безопасного региона» — развивать на территории области «аппаратно-программный комплекс технических средств» под названием «Безопасный город», который должен помочь в охране правопорядка.
Тарас Безуглый до 2012 года был совладельцем ООО «Сот Би», которое занималось розничной торговлей бытовыми товарами. О Константине Шилове известно, что он до 2019 года был совладельцем ООО «Дирикт», чья специализация — «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность».