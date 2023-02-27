В Омске сменился главный по «Безопасному региону»

Тарас Безуглый до 2012 года был совладельцем ООО «Сот Би», которое занималось розничной торговлей бытовыми товарами. О Константине Шилове известно, что он до 2019 года был совладельцем ООО «Дирикт», чья специализация — «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность».