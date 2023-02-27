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В Омске сменился главный по «Безопасному региону»

27 февраля 2023, 07:07
Фото: 1MI
иллюстрация
Глава бюджетного учреждения оставил пост перед выходными.

В бюджетном учреждении Омской области «Безопасный регион» сменился директор. Тарас Безуглый, занимавший этот пост с апреля 2022 года, то есть с момента регистрации БУ, уволился 22 февраля, и сейчас исполняющим обязанности директора является Константин Шилов.

Напомним: официальная задача «Безопасного региона» — развивать на территории области «аппаратно-программный комплекс технических средств» под названием «Безопасный город», который должен помочь в охране правопорядка.

Тарас Безуглый до 2012 года был совладельцем ООО «Сот Би», которое занималось розничной торговлей бытовыми товарами. О Константине Шилове известно, что он до 2019 года был совладельцем ООО «Дирикт», чья специализация — «Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность».

 

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#Николай Эйхвальд#Безопасный регион#Безопасный город#Город#Новости
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