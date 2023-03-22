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Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды

22 марта 2023, 03:23
Фото: 1MI
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Самолеты на курорт начнут летать с 26 марта.

С 26 марта авиакомпания Red Wings возобновит полеты из Омска в Минеральные воды, сообщили в омском аэропорту. Рейсы по маршруту запланированы по воскресеньям, обратно — по понедельникам.

Время в пути составит чуть более 4 часов, цена билета — от 7 949 руб. в одну сторону. В аэропорту добавили, что летом из Омска планируют запустить рейсы также в Екатеринбург, Казань и Астану.

Ранее Город55 сообщал, что два авиаперевозчика обратились к Росавиации за допуском на осуществление полетов из Омска в Самарканд. В полетах заинтересованы сразу две авиакомпании. «Ред Вингс» планирует выполнять два рейса в неделю до конца сезона, а «Сибирь» — три рейса в неделю. Приступить к полетам обе компании готовы летом 2023 года.

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#Евгений Игишев#Самолет#Рейс#Прямой рейс#Авиакомпания#Общество#Транспорт#Омск#Минеральные воды
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