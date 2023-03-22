Из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды

Время в пути составит чуть более 4 часов, цена билета — от 7 949 руб. в одну сторону. В аэропорту добавили, что летом из Омска планируют запустить рейсы также в Екатеринбург, Казань и Астану.



Ранее Город55 сообщал, что два авиаперевозчика обратились к Росавиации за допуском на осуществление полетов из Омска в Самарканд. В полетах заинтересованы сразу две авиакомпании. «Ред Вингс» планирует выполнять два рейса в неделю до конца сезона, а «Сибирь» — три рейса в неделю. Приступить к полетам обе компании готовы летом 2023 года.