Из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
С 26 марта авиакомпания Red Wings возобновит полеты из Омска в Минеральные воды, сообщили в омском аэропорту. Рейсы по маршруту запланированы по воскресеньям, обратно — по понедельникам.
Время в пути составит чуть более 4 часов, цена билета — от 7 949 руб. в одну сторону. В аэропорту добавили, что летом из Омска планируют запустить рейсы также в Екатеринбург, Казань и Астану.
Ранее Город55 сообщал, что два авиаперевозчика обратились к Росавиации за допуском на осуществление полетов из Омска в Самарканд. В полетах заинтересованы сразу две авиакомпании. «Ред Вингс» планирует выполнять два рейса в неделю до конца сезона, а «Сибирь» — три рейса в неделю. Приступить к полетам обе компании готовы летом 2023 года.