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Прямой рейс

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2024
Летайте на здоровье. Из Омска снова будет прямой рейс в Красноярк
12 июля, 06:51
Дополнительный стимул для развития. Из Омска хотят запустить прямой авиарейс в Минск
3 июля, 05:31
Первый рейс отменили. Омичам объяснили, что происходит с рейсом Омск — Усть-Ишим
1 июля, 05:10
Изменения на бульваре Архитекторов, летний open-air и билеты на север. Омск сегодня
29 июня, 14:00
Ничего не готово: перевозчик прокомментировал запуск авиарейса из Омска в Усть-Ишим
25 июня, 10:08
Самолет до Усть-Ишима, удар током ребенка в школе и ураган. Омск сегодня
24 июня, 14:46
2023
Тропики и Средняя Азия. В Омске появились прямые рейсы в Ташкент и Таиланд
27 октября 2023, 08:35
По пятницам и воскресеньям. Из Омска возобновят прямые авиарейсы в Тобольск
26 сентября 2023, 05:26
Реконструкция долгостроя, молоко на выборах и новый авиарейс. Омск сегодня
5 сентября 2023, 14:23
Самолет до Магаса. Из Омска планируют запустить прямой рейс в Ингушетию
16 августа 2023, 10:14
Готовим купальники. Из Омска хотят запустить рейс в Занзибар
Росавиация пока не дала одобрения на организацию международного маршрута.
19 мая 2023, 05:28
Из Омска в Ташкент отправился первый прямой рейс
Самолеты в столицу Узбекистана будут летать раз в неделю по воскресеньям.
27 марта 2023, 08:01
Билеты со скидкой. Из Омска в Республику Алтай начнут летать субсидированные рейсы
Самолеты в столицу Республики Алтай будут летать трижды в неделю.
22 марта 2023, 05:59
Из Омска запустят прямой рейс в Минеральные воды
Самолеты на курорт начнут летать с 26 марта.
22 марта 2023, 03:23
Прямые рейсы. Омичи весной смогут напрямую улететь в Сочи и Норильск
Рейсы будут проходить еженедельно по воскресеньям и понедельникам.
9 февраля 2023, 12:32
Новый рейс. Омичи весной смогут без пересадок улететь в Махачкалу
Из Омска весной запустят прямое авиасообщение в Дагестан.
9 февраля 2023, 11:20

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