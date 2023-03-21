Омичам рассказали, какие временные меры принимают для устранения ям на дорогах

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В Омске после длительного зимнего периода на большей части дорог оказался необходим ремонт асфальта. В марте каждый день наблюдаются перепады температуры, из-за которых днем талая вода попадает в трещины, а ночью при минусовых отметках — вода замерзает и расширяется, появляются разрывы и выбоины дорожного полотна.
В мэрии Омска отметили, что на данный момент дорожники еще не могут начать работать с горячим асфальтом. Но городское УДХБ следит и оперативно принимает временные превентивные меры для исключения аварийных ситуаций. Например, уже временно устранили дорожные ямы на ул. Заозерной, Березовой, 60-летии Победы, 3-й Енисейской, Дианова, на подъездах к путепроводу по ул. 4-й Кировской, на пересечении ул. Южной и Мельничной, Думской и пр. Карла Маркса, на Сыропятском тракте, на ул. Серова (тоннель), Красноярском тракте, Иртышской Набережной, Машиностроительной, 22 Декабря, на дороге в направлении поселка Морозовка. Также отрабатываются и поступающие адресные обращения от ГИБДД.
Отметим, что сейчас локальный ремонт выполнен на площади 285 кв. м. Также к концу недели запустят в тестовом режиме муниципальный асфальтобетонный завод. На самых проблемных участках начнут задействовать пробную партию асфальта. А в дальнейшем, ориентируясь на погоду, подразделения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» уже начнут ремонт дорог горячей асфальтобетонной смесью.
В начале апреля начнутся комиссионные обследования магистралей, которые отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Напомним, что есть четырехлетняя гарантия, по которой подрядчик обязан устранять дорожные деформации.