Омичам рассказали, какие временные меры принимают для устранения ям на дорогах

В мэрии Омска отметили, что на данный момент дорожники еще не могут начать работать с горячим асфальтом. Но городское УДХБ следит и оперативно принимает временные превентивные меры для исключения аварийных ситуаций. Например, уже временно устранили дорожные ямы на ул. Заозерной, Березовой, 60-летии Победы, 3-й Енисейской, Дианова, на подъездах к путепроводу по ул. 4-й Кировской, на пересечении ул. Южной и Мельничной, Думской и пр. Карла Маркса, на Сыропятском тракте, на ул. Серова (тоннель), Красноярском тракте, Иртышской Набережной, Машиностроительной, 22 Декабря, на дороге в направлении поселка Морозовка. Также отрабатываются и поступающие адресные обращения от ГИБДД.