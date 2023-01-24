В Омске в прокуратуру пришло 450 жалоб на работу общественного транспорта

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Прокуратура Омской Области 18 и 19 января проводила сбор жалоб по вопросам работы общественного транспорта. В ведомство за два дня поступило 450 обращений.
Омичи жаловались на долгое ожидание автобусов и значительное сокращение рейсов. Также большое количество горожан отметили, что транспорт в утренние и вечерние часы всегда переполнен. А в вечернее время, выходные и праздники расписание рейсов зачастую не соблюдают. Часть пассажиров рассказала, что им приходится передвигаться в отдаленные районы только с пересадками, об этом сообщили в прокуратуре.
Ведомство начнет проверять поступившие жалобы. Также прокуратура совместно с территориальным управлением Ростраснадзора по Сибирскому федеральному округу организуют проверку по обеспечению безопасности перевозок.