В Омске на Левобережье заметили дикую лису

В Роспотребнадзоре рассказали, что следует избегать контакта с дикими животными, так как они могут быть переносчиками инфекций, в том числе смертельных. С начала 2023 года в Омской области уже выявили несколько очагов бешенства, причем, в большинстве случаев «виновницами» оказывались лисицы.