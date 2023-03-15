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В Омске на Левобережье заметили дикую лису

15 марта 2023, 05:38
Фото: 1MI
Иллюстрация
Но приближаться к ней не стоит, так как лисы могут быть переносчиками смертельных инфекций.

Вчера, 14 марта, жители Левобережья заметили на улице дикую лису. Видео со зверем разместили в паблике «Омск ВК». Лиса бегала в районе улицы Фугенфирова.

«Сегодня эту бедолагу тоже видела вблизи, пробежала мимо нас (сквер им. Веретено) и направилась через гаражи в сторону ул. Фугенфирова. Надеюсь, что лапы ее уведут подальше от людей, — сообщила омичка Анастасия Арзамасова.
«Она побежала в сторону болота, надеюсь там и осядет», — предположила пользователь ВКонтакте, подписанная как Anastasia Talipova.

В Роспотребнадзоре рассказали, что следует избегать контакта с дикими животными, так как они могут быть переносчиками инфекций, в том числе смертельных. С начала 2023 года в Омской области уже выявили несколько очагов бешенства, причем, в большинстве случаев «виновницами» оказывались лисицы.

Два дня назад омичи заметили в черте города сову. Пернатую увидели на улице 5-я Кордная. А на прошлой неделе внимание к себе приковала сова, сидящая на заборе гимназии в Таре. По словам местных жителей, птица стала причиной опоздания школьников на уроки, никто не мог пройти мимо.

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#Евгений Игишев#Омск#Лиса#Бешенство#Дикие животные#Происшествия#Город#Омская область
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