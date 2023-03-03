Александр Бурков договорился об увеличении поставок овощей и фруктов из Таджикистана

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Как сообщила пресс-служба правительства Омской области, количество прямых поставок овощей и фруктов из Таджикистана в Омскую область вырастет уже в этом году. Александр Бурков обсудил поставки с министром сельского хозяйства Таджикистана Курбоном Хокимзодой. Встреча прошла в Душанбе на конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана». .
В минсельхозе Таджикистана рассмотрят возможность привоза в омский распределительный центр «Фрут-Сити». Сейчас в проекте задействованы инвесторы из Узбекистана, но бизнесмены из Таджикистана смогут при желании присоединиться. В связи с этим губернатор сообщил, что растаможка и фитосанитарный контроль продукции на границе Омской области теперь длится не больше суток.
«Мы сегодня бьемся за поставки напрямую из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии для того, чтобы снизить стоимость фруктов и овощей на прилавках наших магазинов и рынков. Чем больше поставщиков, тем больше выбор и ниже цена для нашего покупателя», — прокомментировал губернатор.
В ответ, кроме муки и кондитерских изделий, которые уже присутствуют на рынке Таджикистана, из Омской области готовы поставлять сыры, растительное масло, молочную продукцию и алкоголь. Таджикистан также заинтересован в семенном фонде и возможности обучать своих специалистов в Омском аграрном университете.