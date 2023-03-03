Александр Бурков договорился об увеличении поставок овощей и фруктов из Таджикистана

В минсельхозе Таджикистана рассмотрят возможность привоза в омский распределительный центр «Фрут-Сити». Сейчас в проекте задействованы инвесторы из Узбекистана, но бизнесмены из Таджикистана смогут при желании присоединиться. В связи с этим губернатор сообщил, что растаможка и фитосанитарный контроль продукции на границе Омской области теперь длится не больше суток.