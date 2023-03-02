В Омске на зеленой комиссии рассмотрели обращения застройщиков и соцучреждений

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
На прошлой неделе в Омске на городской комиссии по сносу обрезке и восстановлению зеленых насаждений рассмотрели 22 заявления. Основные вопросы — обращения застройщиков и социальных учреждений преимущественно о деревьях, находящихся на участках застройки новых объектов, обрезке и сносе аварийных тополей рядом со школами, детсадами и медицинскими организациями. Обращения заявителей согласовали.
Для строительства транспортной развязки по улице 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом потребуется снести 60 кленов, являющихся переросшей порослью. При этом здесь же в дальнейшем планируют высадить новые деревья по программе благоустройства.
В Старом Кировске на месте строительства Западного кладбища уберут 13 кленов и сорную поросль. Взамен на территории мемориального объекта высадят 55 кустарников сирени, 60 кленов, 80 рябин, 610 кустарников спиреи и газон на площади почти 19 тысяч кв. м.
«Стоит отметить, что эти объекты были спроектированы с учетом максимального сохранения зеленых насаждений. На территории застройки выезжали проектировщики, строители и агрономы и корректировали проектную документацию», — отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.
Отметим, что на территории города в этом году планируют высадить 10 тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников.