Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

В Омске на зеленой комиссии рассмотрели обращения застройщиков и соцучреждений

2 марта 2023, 04:08
Фото: 1MI
На территории города в этом году планируют высадить 10 тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников.

На прошлой неделе в Омске на городской комиссии по сносу обрезке и восстановлению зеленых насаждений рассмотрели 22 заявления. Основные вопросы — обращения застройщиков и социальных учреждений преимущественно о деревьях, находящихся на участках застройки новых объектов, обрезке и сносе аварийных тополей рядом со школами, детсадами и медицинскими организациями. Обращения заявителей согласовали.

Для строительства транспортной развязки по улице 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом потребуется снести 60 кленов, являющихся переросшей порослью. При этом здесь же в дальнейшем планируют высадить новые деревья по программе благоустройства.

В Старом Кировске на месте строительства Западного кладбища уберут 13 кленов и сорную поросль. Взамен на территории мемориального объекта высадят 55 кустарников сирени, 60 кленов, 80 рябин, 610 кустарников спиреи и газон на площади почти 19 тысяч кв. м.

«Стоит отметить, что эти объекты были спроектированы с учетом максимального сохранения зеленых насаждений. На территории застройки выезжали проектировщики, строители и агрономы и корректировали проектную документацию», — отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.


Отметим, что на территории города в этом году планируют высадить 10 тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников.

#Евгений Игишев#Омск#Зеленая комиссия#Мэрия#Департамент городского хозяйства#Михаил Горчаков
Подпишитесь
Осудят за убийство. Новый поворот в деле полицейского, застрелившего коллегу
Вчера, 12:57
Короткое замыкание стало причиной пожара в омской школе №56
Сегодня, 04:26
Драки и задержания от Театральной до «МЕГИ». В Омске прошла сходка ЧВК «Редан»
Вчера, 12:47
В Омске за два года резидентами ОЭЗ «Авангард» стали только четыре компании
Сегодня, 05:04
20 лет тюрьмы. В Омске вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки
Сегодня, 05:02
Для омских ветеранов в честь 9 Мая на 10 дней сделают бесплатный проезд
Сегодня, 03:24