В Омске на зеленой комиссии рассмотрели обращения застройщиков и соцучреждений

На прошлой неделе в Омске на городской комиссии по сносу обрезке и восстановлению зеленых насаждений рассмотрели 22 заявления. Основные вопросы — обращения застройщиков и социальных учреждений преимущественно о деревьях, находящихся на участках застройки новых объектов, обрезке и сносе аварийных тополей рядом со школами, детсадами и медицинскими организациями. Обращения заявителей согласовали.



Для строительства транспортной развязки по улице 3-я Островская на пересечении с Ленинградским мостом потребуется снести 60 кленов, являющихся переросшей порослью. При этом здесь же в дальнейшем планируют высадить новые деревья по программе благоустройства.