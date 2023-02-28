В Омске следователи начали проверку после порыва трубопровода на Кирова

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Пресс-служба СУ СК России по Омской области сообщает, что по факту порыва трубопровода рядом с проезжей частью на ул. Кирова началась доследственная проверка.
Установлено, 28 февраля, на ул. Кирова случился порыв трубопровода вблизи проезжей части. В результате 2 машины, проезжающие мимо в момент коммунальной аварии получили повреждения. Первый пострадавший ехал на машине «SKODA», а второй на микроавтобусе «ПАЗ». Отметим, что пассажиры в автобусе не пострадали.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
Тем временем в Минздраве сообщили, что на месте аварии дежурила бригада скорой помощи. И также отметили, что пассажиры автобуса не пострадали.
«За помощью к медикам никто не обратился (не потребовалась ни помощь на месте, ни эвакуация в мед.учреждение)», — уточняет пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.