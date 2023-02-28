Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В Омске следователи начали проверку после порыва трубопровода на Кирова

28 февраля 2023, 13:12
Фото: Город55
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба СУ СК России по Омской области сообщает, что по факту порыва трубопровода рядом с проезжей частью на ул. Кирова началась доследственная проверка.

Установлено, 28 февраля, на ул. Кирова случился порыв трубопровода вблизи проезжей части. В результате 2 машины, проезжающие мимо в момент коммунальной аварии получили повреждения. Первый пострадавший ехал на машине «SKODA», а второй на микроавтобусе «ПАЗ». Отметим, что пассажиры в автобусе не пострадали.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Тем временем в Минздраве сообщили, что на месте аварии дежурила бригада скорой помощи. И также отметили, что пассажиры автобуса не пострадали.

«За помощью к медикам никто не обратился (не потребовалась ни помощь на месте, ни эвакуация в мед.учреждение)», — уточняет пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.
В Омске автобусу струей кипятка выбило окна после прорыва трубы отопления
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Порыв водопровода#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Доигрались с оружием. В Омской области один полицейский выстрелил другому в живот
Сегодня, 05:07
К плей-офф Кубка Гагарина на омской G-Drive Арене запустят медиаэкран
Сегодня, 10:04
Важно. В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Сегодня, 07:40
Омский «Речпорт» снова решил обанкротить строительную компанию «Лидер»
Сегодня, 10:53
Газ подорожал в несколько раз. В Омске задним числом повысили тарифы 2022 года
Сегодня, 07:33
Без паники! В Омской области 1 марта включат электросирены
Сегодня, 11:19