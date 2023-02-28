В Омске следователи начали проверку после порыва трубопровода на Кирова

Установлено, 28 февраля, на ул. Кирова случился порыв трубопровода вблизи проезжей части. В результате 2 машины, проезжающие мимо в момент коммунальной аварии получили повреждения. Первый пострадавший ехал на машине «SKODA», а второй на микроавтобусе «ПАЗ». Отметим, что пассажиры в автобусе не пострадали.