В Омске автобусу струей кипятка выбило окна после прорыва трубы отопления

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
На улице Кирова, из-за прорыва трубы отопления, струей кипятка выбило окна в пассажирском автобусе. Информация о ДТП поступила сегодня, 28 февраля, около 11 часов утра.
Как сообщили в пресс-службе омской полиции, помимо автобуса «ПАЗ», повреждения также получил автомобиль «Skoda». В момент прорыва трубы легковая машина и пассажирский автобус проезжали мимо.
В салоне автобуса, ехавшего по маршруту №20, находилось 10 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.
Прокуратура Омской области по факту аварии организовала проверку, в которой выяснит, есть ли виновные в этом происшествии.
Ранее Город55 опубликовал кадры с места аварии: