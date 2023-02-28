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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

В Омске автобусу струей кипятка выбило окна после прорыва трубы отопления

28 февраля 2023, 08:11
Фото: Управление МВД России по Омской области
Никто из пассажиров не пострадал.

На улице Кирова, из-за прорыва трубы отопления, струей кипятка выбило окна в пассажирском автобусе. Информация о ДТП поступила сегодня, 28 февраля, около 11 часов утра.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, помимо автобуса «ПАЗ», повреждения также получил автомобиль «Skoda». В момент прорыва трубы легковая машина и пассажирский автобус проезжали мимо.

В салоне автобуса, ехавшего по маршруту №20, находилось 10 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура Омской области по факту аварии организовала проверку, в которой выяснит, есть ли виновные в этом происшествии. 

Ранее Город55 опубликовал кадры с места аварии:

Прорвало трубу. В Омске из-под асфальта забил гейзер кипятка
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#Евгений Игишев#ДТП#Происшествия#Госавтоинспекция#Автобус#Пассажирский автобус#Омск
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