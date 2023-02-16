Обеды на работе бьют по бюджету 53% омичей

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:32
53% работающих омичей признались, что питание на работе существенно сказывается на их бюджете. Такое исследование провел сервис по поиску работы Зарплата.ру. В опросе участвовало 1970 человек в возрасте от 25 до 55 лет.
Выяснилось, что питаются на работе 90% омичей. 42% респондентов ответили, что только обедают, 40% завтракают, обедают и пьют чай, остальные завтракают или перекусывают.
Большинство жителей Омской области (44%) каждый день тратят на рабочее питание 200-300 рублей, 32% — 100-200 рублей, 21% тратят 300-400 рублей, а больше 400 рублей платят за обед 3% работников.
Среди опрошенных есть и те, кого работодатель кормит бесплатно, но таких немного — 5%. Для 16% работников выделяют льготы на питание, остальные 79% обедают за свой счет.