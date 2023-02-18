7 млрд на больницу, изъятие 30 кг марихуаны и мастер-класс на катке. Омск в Субботу

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Новость №1. В Омск на строительство детской больницы направят 7 млрд рублей
Детский инфекционный стационар на 300 мест включили в перечень объектов, которые планируют возвести в рамках новой федеральной программы «Строительство». Общая стоимость работ выйдет около 7,1 млрд рублей. Из федерального бюджета на строительство детской больницы направят 5 млрд рублей. В 2023 году поступит — 1,1 млрд рублей, в 2024 году — 531, 1 млн рублей, в 2026 году — 2,2 млрд рублей и в 2027 году — 1,1 млрд рублей. В документе указано, что объём средств не окончательный и может меняться с 2024 года.
Новость №2. Омича задержали с 30 килограммами марихуаны
В Омске у 33-летнего жителя Кировского округа наркополицейские изъяли 64 куста конопли, оборудование для культивирования, а также свыше 30 кг высушенной марихуаны, сообщили в Управлении МВД России по Омской области. Мужчина выращивал наркосодержащие растения в коттедже. На 2 этаже дома нашли кусты прорастающей конопли. Уголовные дела возбудили по ч. 1,2 ст. 228 УК РФ и по ч. 1 ст. 231 УК РФ. Фигуранту ввели запрет на определенные действия. Расследование продолжается.
Новость №3. Омичей приглашают на массовые катания с известным тренером
В выходные в Омске на стадионе «Динамо» для желающих научиться кататься на коньках или усовершенствовать свои умения организуют мастер-класс от известного тренера Татьяны Глебовой. Омский минспорт уточняет, что 18 февраля мастер-класс Татьяны Глебовой стартует в 18:00, а 19 февраля в 17:00. Массовые катания на коньках проходят на хоккейной коробке на ул. Интернациональная, 4. Отметим, что выход на лед и прокат коньков платный.