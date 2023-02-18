7 млрд на больницу, изъятие 30 кг марихуаны и мастер-класс на катке. Омск в Субботу

Детский инфекционный стационар на 300 мест включили в перечень объектов, которые планируют возвести в рамках новой федеральной программы «Строительство». Общая стоимость работ выйдет около 7,1 млрд рублей. Из федерального бюджета на строительство детской больницы направят 5 млрд рублей. В 2023 году поступит — 1,1 млрд рублей, в 2024 году — 531, 1 млн рублей, в 2026 году — 2,2 млрд рублей и в 2027 году — 1,1 млрд рублей. В документе указано, что объём средств не окончательный и может меняться с 2024 года.