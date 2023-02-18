Омич попался с 30 килограммами марихуаны

Полицейские установили, что мужчина выращивал наркосодержащие растения в коттедже на ул. Кондратюка. На втором этаже дома нашли несколько боксов с кустами прорастающей конопли. Фигурант организовал теплицу в доме своего умершего отца. Отметим, что все необходимое для выращивания он закупил через интернет.



По итогу возбуждены уголовные дела по ч. 1,2 ст. 228 УК РФ и по ч. 1 ст. 231 УК РФ. Фигуранту ввели запрет на определенные действия. Расследование продолжают.