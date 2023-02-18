Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Омич попался с 30 килограммами марихуаны

18 февраля 2023, 11:15
Фото: Город55
33-летний мужчина в коттедже выращивал наркосодержащие растения.

В Омске наркополицейские у 33-летнего жителя Кировского округа изъяли 64 куста конопли, оборудование для культивирования, а также свыше 30 кг высушенной марихуаны. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Омской области.

«В результате реализации информации, полученной оперативным путем, сотрудники УНК УМВД России по Омской области задержали 33-летнего жителя Кировского округа, подозреваемого в культивировании конопли и незаконном обороте наркотиков», — уточнили в полиции.

Полицейские установили, что мужчина выращивал наркосодержащие растения в коттедже на ул. Кондратюка. На втором этаже дома нашли несколько боксов с кустами прорастающей конопли. Фигурант организовал теплицу в доме своего умершего отца. Отметим, что все необходимое для выращивания он закупил через интернет.

По итогу возбуждены уголовные дела по ч. 1,2 ст. 228 УК РФ и по ч. 1 ст. 231 УК РФ. Фигуранту ввели запрет на определенные действия. Расследование продолжают.

В Омске задержали женщину-курьера с партией наркотиков
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Наркотики#Суд#Наркополиция#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Новости#Омская область#Россия#Видео
Подпишитесь
В Омске банкротят нефтетрейдерскую компанию
Сегодня, 07:42
Кто будет учить детей. В омских школах и детсадах не хватает больше 800 педагогов
Вчера, 07:57
Уже 7 млрд. В Омск на строительство детской инфекционки направят деньги из Москвы
Сегодня, 05:26
На гидроузел под Омском потратят 3,3 млрд рублей из федерального бюджета
Сегодня, 04:12
Проведем выходные с пользой. Омичей приглашают на мастер-класс по катанию на коньках
Сегодня, 07:29
Омский предприниматель Смирнов купил компанию, владеющую складами
Сегодня, 08:55