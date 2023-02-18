Омич попался с 30 килограммами марихуаны

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Омске наркополицейские у 33-летнего жителя Кировского округа изъяли 64 куста конопли, оборудование для культивирования, а также свыше 30 кг высушенной марихуаны. Об этом сообщили в Управлении МВД России по Омской области.
«В результате реализации информации, полученной оперативным путем, сотрудники УНК УМВД России по Омской области задержали 33-летнего жителя Кировского округа, подозреваемого в культивировании конопли и незаконном обороте наркотиков», — уточнили в полиции.
Полицейские установили, что мужчина выращивал наркосодержащие растения в коттедже на ул. Кондратюка. На втором этаже дома нашли несколько боксов с кустами прорастающей конопли. Фигурант организовал теплицу в доме своего умершего отца. Отметим, что все необходимое для выращивания он закупил через интернет.
По итогу возбуждены уголовные дела по ч. 1,2 ст. 228 УК РФ и по ч. 1 ст. 231 УК РФ. Фигуранту ввели запрет на определенные действия. Расследование продолжают.