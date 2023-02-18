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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:28

Уже 7 млрд. В Омск на строительство детской инфекционки направят деньги из Москвы

18 февраля 2023, 05:26
Фото: Телеграм-канал Оксана Фадина

На строительство детской больницы в Омске выделят 5 млрд из федерального бюджета

Общая стоимость работ выходит более 7,1 млрд рублей.

В Омске в перечень объектов, которые планируют возвести в рамках новой федеральной программы «Строительство», включили детский инфекционный стационар на 300 мест. Распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

На строительство детской больницы на ул. Перелета из федерального бюджета выделят около 5 млрд рублей. Деньги поступят:

  • в 2023 году — 1,1 млрд рублей;
  • в 2024 году — 531, 1 млн рублей;
  • в 2026 году — 2,2 млрд рублей;
  • в 2027 году — 1,1 млрд рублей.

Также в документе указано, что объём средств не окончательный и может меняться с 2024 года.

Напомним, что строительство объекта оценивалось примерно в 5 млрд рублей.

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#Ксения Карагодина#Деньги#Детская больница#Общество#Город#Правительство Омской области#Строительство#Новости#Омск#Омская область
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