Уже 7 млрд. В Омск на строительство детской инфекционки направят деньги из Москвы

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Омске в перечень объектов, которые планируют возвести в рамках новой федеральной программы «Строительство», включили детский инфекционный стационар на 300 мест. Распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
На строительство детской больницы на ул. Перелета из федерального бюджета выделят около 5 млрд рублей. Деньги поступят:
Также в документе указано, что объём средств не окончательный и может меняться с 2024 года.
Напомним, что строительство объекта оценивалось примерно в 5 млрд рублей.