Омичке вернули деньги за некачественные услуги после вмешательства прокуратуры

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, жительница Омска обратилась в юридическую фирму, по вопросам оказания ей услуг в связи с неправильным расчетом размера пенсии. Выяснилось, что сотрудники организации не в полной мере подготовили пакет документов для обращения в суд и органы государственной власти. В итоге пенсионерка получила не тот результат, который ожидала.