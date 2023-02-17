Омичке вернули деньги за некачественные услуги после вмешательства прокуратуры

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По требованию прокуратуры омичке вернули деньги за некачественно оказанные юридические услуги. Женщина обратилась с заявлением в прокуратуру центрального округа Омска.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, жительница Омска обратилась в юридическую фирму, по вопросам оказания ей услуг в связи с неправильным расчетом размера пенсии. Выяснилось, что сотрудники организации не в полной мере подготовили пакет документов для обращения в суд и органы государственной власти. В итоге пенсионерка получила не тот результат, который ожидала.
Окружная прокуратура внесла представление руководителю юридической фирмы, права заявителя восстановлены. Омичке в полном объеме вернули деньги, потраченные на услуги — больше 17 тысяч рублей.