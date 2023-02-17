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Омичке вернули деньги за некачественные услуги после вмешательства прокуратуры

17 февраля 2023, 04:00
Фото: 1MI
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Пенсионерке вернули всю сумму, потраченную на юридические услуги — больше 17 тысяч рублей.

По требованию прокуратуры омичке вернули деньги за некачественно оказанные юридические услуги. Женщина обратилась с заявлением в прокуратуру центрального округа Омска.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, жительница Омска обратилась в юридическую фирму, по вопросам оказания ей услуг в связи с неправильным расчетом размера пенсии. Выяснилось, что сотрудники организации не в полной мере подготовили пакет документов для обращения в суд и органы государственной власти. В итоге пенсионерка получила не тот результат, который ожидала.

Окружная прокуратура внесла представление руководителю юридической фирмы, права заявителя восстановлены. Омичке в полном объеме вернули деньги, потраченные на услуги — больше 17 тысяч рублей.

Омская пенсионерка пожаловалась в прокуратуру на незаконные удержания из пенсии
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#Евгений Игишев#Пенсионерка#Юридическая помощь#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Общество#Омск
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