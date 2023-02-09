Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Омская пенсионерка пожаловалась в прокуратуру на незаконные удержания из пенсии

9 февраля 2023, 10:29
Фото: 1MI
иллюстрация
У омички дважды списали долг судебные приставы, притом, что пенсия у нее оказалась меньше прожиточного минимума.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел в Омске личный прием граждан совместно с прокурором Омской области Алексеем Афанасьевым, прокурорами и главами муниципальных образований Омской области.

Обратились с жалобами 15 жителей региона. Жительницы Азовского и Горьковского районов обратились за помощью в получении земельных участков семьям, являющимся многодетными. Жители Муромцево пожаловались, что в их спортивном комплексе «Факел» не ремонтируют кровлю. У детей проходят занятия в затопленных осадками помещениях. Омичи жаловались на отсутствие освещения в некоторых районах города. Но самая шокирующая жалоба поступила от омской пенсионерки. Она обратилась за помощью из-за незаконных действий судебных приставов.

У женщины дважды удержали из пенсии деньги на исполнение судебного решения. Женщине не оставили прожиточного минимума, хотя это было и невозможно, поскольку вся ее пенсия составляет 12 тыс. рублей, а подушевой прожиточный минимум в регионе — 13 195 рублей.

Дмитрий Демешин поручил Алексею Афанасьеву организовать проверки по всем поступившим обращениям. Решения по жалобам граждан взяла на контроль генпрокуратура РФ по СФО.

Прокуратура в Омской области помогла жителям соседнего региона разобраться с пенсией
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Прокуратура#Пенсии#Судебные приставы#Жалоба#Списание#Бедность#Прожиточный минимум#Деньги#Долг#Общество#Новости#Омская область#Дмитрий Демешин#Алексей Афанасьев
Подпишитесь
Срочно. В Омском аэропорту приземлился самолет с Дмитрием Медведевым
Сегодня, 09:59
Последний рабочий день. Пост покидает пресс-секретарь мэра Омска
Сегодня, 11:52
Брат из Швейцарии вызвался «приютить» египтянина, заказавшего убийство жены в Омске
Сегодня, 12:01
Валерий Кокорин не стал ликвидировать одну из своих фирм
Сегодня, 09:13
Жителей Омской области задержали из-за взрыва газа в Новосибирске
Сегодня, 13:37
Приключения электроники. Как омский бизнес выживает под санкциями
Сегодня, 08:36