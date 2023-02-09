Омская пенсионерка пожаловалась в прокуратуру на незаконные удержания из пенсии

Обратились с жалобами 15 жителей региона. Жительницы Азовского и Горьковского районов обратились за помощью в получении земельных участков семьям, являющимся многодетными. Жители Муромцево пожаловались, что в их спортивном комплексе «Факел» не ремонтируют кровлю. У детей проходят занятия в затопленных осадками помещениях. Омичи жаловались на отсутствие освещения в некоторых районах города. Но самая шокирующая жалоба поступила от омской пенсионерки. Она обратилась за помощью из-за незаконных действий судебных приставов.