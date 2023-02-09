Омская пенсионерка пожаловалась в прокуратуру на незаконные удержания из пенсии

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел в Омске личный прием граждан совместно с прокурором Омской области Алексеем Афанасьевым, прокурорами и главами муниципальных образований Омской области.
Обратились с жалобами 15 жителей региона. Жительницы Азовского и Горьковского районов обратились за помощью в получении земельных участков семьям, являющимся многодетными. Жители Муромцево пожаловались, что в их спортивном комплексе «Факел» не ремонтируют кровлю. У детей проходят занятия в затопленных осадками помещениях. Омичи жаловались на отсутствие освещения в некоторых районах города. Но самая шокирующая жалоба поступила от омской пенсионерки. Она обратилась за помощью из-за незаконных действий судебных приставов.
У женщины дважды удержали из пенсии деньги на исполнение судебного решения. Женщине не оставили прожиточного минимума, хотя это было и невозможно, поскольку вся ее пенсия составляет 12 тыс. рублей, а подушевой прожиточный минимум в регионе — 13 195 рублей.
Дмитрий Демешин поручил Алексею Афанасьеву организовать проверки по всем поступившим обращениям. Решения по жалобам граждан взяла на контроль генпрокуратура РФ по СФО.