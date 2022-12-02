Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В России дети-сироты смогут получить генетические паспорта

Сегодня, 14:30
Фото: piqsels.com
Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров направил на имя главы Министерства просвещения предложение об обязательном проведении генетических тестов российским детям-сиротам.

Депутат напомнил, что в соответствии с Семейным кодексом РФ усыновление считается приоритетной формой устройства детей, которые остались без попечения родителей. В то же время, подчеркнул Федоров, нередко ни у детских домов, ни у будущих родителей нет информации о биологических родителях детей, а также о наличии у них скрытых заболеваний наследственного характера. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на RT.

Таким образом, считает Федоров, в России необходимо ввести систему обязательного проведения генетических тестов для детей-сирот и введения генетических паспортов для них. Этот вопрос депутат попросил рассмотреть министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

#Алина Ибрагимова#Общество
Подпишитесь
Срочно. В Омской области закончилось расследование дела о жутких пожарах в Называевске
Сегодня, 06:16
Умер бывший главный архитектор «Мостовика» Александр Гаценко
Вчера, 12:53
Прорвало трубу. В Омской области несколько жилых домов остались без отопления
Сегодня, 03:53
Через годы и кражи. В Омске отреставрировали Свято-Никольский Казачий собор
Сегодня, 06:42
Следы невиданных зверей. В Омской области голодные животные «атаковали» кормовые поля
Вчера, 07:58
Едва не сгоревший «Триумф» в Омске начал открываться по частям
Сегодня, 07:14