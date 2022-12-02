В России дети-сироты смогут получить генетические паспорта

Депутат напомнил, что в соответствии с Семейным кодексом РФ усыновление считается приоритетной формой устройства детей, которые остались без попечения родителей. В то же время, подчеркнул Федоров, нередко ни у детских домов, ни у будущих родителей нет информации о биологических родителях детей, а также о наличии у них скрытых заболеваний наследственного характера. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на RT.