От 12 до 20 лет. В Омске закончили расследование дела о майском поджоге военкомата

Известно, что фигуранты приготовили бутылки с зажигательной смесью, а ночью забросили их в здание. После инцидента они покинули место происшествия, а вскоре уехали из страны. За свои действия они не получили обещанное вознаграждение, размер которого должен был составить 800 тыс рублей.