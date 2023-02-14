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Published Сегодня, 10:27

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От 12 до 20 лет. В Омске закончили расследование дела о майском поджоге военкомата

14 февраля 2023, 10:27
Фото: Город55

В Омске приготовили к суду дело о майском поджоге военкомата

Военкомат на улице Пушкина в Омске подожгли два уроженца Казахстана.

В пресс-службе Омской полиции сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении поджигателей военкомата на улице Пушкина в мае 2022 года. Дело готовят к передаче в суд.

Во время расследования стало известно, что в мае 2022 года два уроженца Казахстана, проживающие в Омске, в социальных сетях получили предложение за вознаграждение совершить поджог административного здания — военкомата на улице Пушкина.

Известно, что фигуранты приготовили бутылки с зажигательной смесью, а ночью забросили их в здание. После инцидента они покинули место происшествия, а вскоре уехали из страны. За свои действия они не получили обещанное вознаграждение, размер которого должен был составить 800 тыс рублей.

Сотрудники УМВД России по Омской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Омской области в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личности подозреваемых, а затем задержали одного из них — 21-летнего парня. Его отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Второго поджигателя продолжают искать.

Уточняется, что уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.

За поджог военкомата в Омске обещали заплатить 800 тысяч рублей
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#Ольга Акамова#Военкомат#Поджог#Арест#Уголовное дело#Новости#Происшествия#Омская область
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