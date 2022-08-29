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За поджог военкомата в Омске обещали заплатить 800 тысяч рублей

29 августа 09:25
Фото: Город55
Именно такую сумму обещал подозреваемым неизвестный в мессенджере Телеграм.

В Омске продолжается следствие по уголовному делу о поджоге военкомата на улице Пушкина в средине мая текущего года. 

Тем временем стали известны исполнители этого преступления. Ими, по данным телеграм-канала Baza, стали два уроженца Казахстана: Ансаган Молдахметов и Сеил Диас Муратулы. 

Достоверность этой информации Городу55 подтвердил источник в силовых органах.

«В начале мая подозреваемые списались с неким «Добрыней Никитичем» в «Телеграме». Новый знакомый предложил парням за 800 тысяч рублей поджечь омский военкомат», – сообщает телеграм-канал.

Мужчины согласились и приехали в Омск на машине. Здесь они купили пять бутылок, машинное масло, бензин и изоленту. Весь этот набор пошел на изготовление пяти «коктейлей Молотова». 

Ночью следующего дня мужчины пришли к зданию военкомата и закинули внутрь пять бутылок с зажигательной смесью. Когда здание загорелось, поджигатели сбежали. Однако пожар быстро потушили и существенного ущерба он не нанес. 

Одного из подозреваемых в этом поджоге, Ансагана Молдахметова, силовики задержали только 24 августа. Предварительно, задержанному вменяется статья о террористическом акте, совершенном группой лиц и по предварительному сговору.  По УК РФ казахстанцу грозит до 20 лет лишения свободы. 

Второго поджигателя все еще ищут. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Казахстан#Уголовное дело#ЧП#Пожары#Военкомат
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