За поджог военкомата в Омске обещали заплатить 800 тысяч рублей

Одного из подозреваемых в этом поджоге, Ансагана Молдахметова, силовики задержали только 24 августа. Предварительно, задержанному вменяется статья о террористическом акте, совершенном группой лиц и по предварительному сговору. По УК РФ казахстанцу грозит до 20 лет лишения свободы.