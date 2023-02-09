С начала года 42 омские семьи приобрели квартиры с помощью льготных ипотек

Пресс-служба Управления Росреестра по Омской области сообщила, что с начала 2023 воспользовались льготным кредитованием для приобретения жилья в новостройках 42 омские семьи. Ставка такой ипотеки не превышает 6% при выдаче кредита на сумму не более 6 млн рублей. Омичи становились дольщиками еще на этапе строительства или приобретали помещения по договору купли-продажи.