С начала года 42 омские семьи приобрели квартиры с помощью льготных ипотек

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Пресс-служба Управления Росреестра по Омской области сообщила, что с начала 2023 воспользовались льготным кредитованием для приобретения жилья в новостройках 42 омские семьи. Ставка такой ипотеки не превышает 6% при выдаче кредита на сумму не более 6 млн рублей. Омичи становились дольщиками еще на этапе строительства или приобретали помещения по договору купли-продажи.
«Необходимо отметить, что в Омской области такой вид кредитования является востребованным, поэтому количество сделок с недвижимостью по указанной категории остается стабильно высоким. Так, в 2022 году с привлечением кредитных средств по программе льготного кредитования заключено 1 299 договоров, в том числе 463 договора участия в долевом строительстве, 10 — уступки права требования, 826 — купли-продажи. Лидирующие позиции по реализации льготного кредитования на территории региона занимают ПАО „Сбербанк“ и Банк ВТБ», — прокомментировал руководитель Управления Росреестра по Омкой области Сергей Чаплин.
Директор ООО «МФЦЭУ Единая правовая служба» Илья Васильчук сообщил, что такой льготной ипотекой могут воспользоваться люди семейные, военные, жители села. Условия кредитования подбираются в зависимости от социального статуса заемщика, наличия у него малолетних детей и планируемого места проживания.