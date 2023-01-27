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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Ипотека на новостройки Омска: нововведения и прогноз цен

27 января 2023, 12:15
Фото: 1MI
Ипотека на новостройки Омска: нововведения и прогноз цен
В начале 2023 года были внесены изменения в условия ипотечных программ с господдержкой. Последние новости о нововведениях и стоимости квартир в Омске — в нашем материале.

Семейная ипотека

Согласно данным Минфина России, в минувшем году программа «Семейная ипотека» была продлена до первого июля следующего (2024) года. Льготная процентная ставка по кредиту достигает шести процентов. Оформить ипотеку-2023 возможно в одной из кредитных организаций Омска. Максимальная сумма кредита для покупки недвижимости в регионе достигает 6 млн рублей.

Отмечается, что семьям, в которых воспитываются дети, упростили процедуру рефинансирования целевых займов на жилье с привлечением материнского капитала. Правительством были внесены корректировки в перечень обязательных документов, которые заемщик обязан представить в ПФР для перевода средств маткапитала на рефинансирование ипотеки в 2023 году.

Из перечня документов была исключена справка от рефинансирующей финансовой организации, которая подтверждает внесение средств на закрытие первоначального обязательства.

Заемщику потребуется представить документ о выдаче кредита из банковского учреждения, оформившего его изначально. Такие корректировки позволят семьям с детьми ускорить процесс рефинансирования ипотеки, оформленной на приобретение или строительство жилья

Семейная ипотека
Фото: piqsels.com

Льготная ипотека 

Согласно информации, представленной в группе «Мои финансы» в одной из соцсетей, срок действия льготной ипотеки будет пролонгирован до первого июля будущего года. Сообщается, что ставка была повышена до восьми процентов годовых.

Ранее программа функционировала до конца минувшего года со ставкой семь процентов. Какие условия действуют сейчас для оформления льготной ипотеки-2023:

  • программой ипотеки могут воспользоваться лица с российским гражданством, которые достигли возраста 18 лет;
  • для Омска наибольшая сумма займа составляет шесть миллионов рублей;
  • максимальный срок выплаты банковского кредита составляет тридцать лет;
  • величина начального взноса для оформления ипотеки-2023 — от пятнадцати процентов. 

Средства, полученные от банка, можно направить на покупку жилья на первичном рынке (в недавно сданных объектах и строящихся зданиях). Покупать объекты можно у застройщиков, подрядчиков. Средства, взятые в кредит, можно потратить на строительство частного дома и покупку земельного участка под застройку. 

Согласно сведениям Консультационного центра ДОМ.РФ, жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей можно будет оформить жилье в ипотеку в 2023 году по ставке, размер которой составляет 2%. 

Льготная ипотека 
Фото: 1MI

Почему растут цены на новостройки Омска?

Согласно информации, представленной на одном из порталов омской недвижимости, в сентябре 2022 года стоимость однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир выросла на 0,34%, 0,54% и 0,97% соответственно.

Специалист одного из агентств недвижимости Омска Виктория Доброва отмечает, что причиной роста цены на объекты в новостройках стало подорожание стройматериалов. 

«Стоимость нового жилья однозначно будет только расти, но в каких темпах это будет происходить, пока неизвестно. Сейчас минимальная стоимость одного квадратного метра в новостройках начинается от 89 тысяч рублей, во вторичном жилье эта планка чуть ниже — от 75–77 тысяч рублей», — отмечает специалист. 
Почему растут цены на новостройки Омска?
Фото: 1MI

Что будет с ценами на квартиры в Омске в 2023 году?

В будущем году цены на квартиры могут снизиться, согласно комментариям аналитиков рынка недвижимости. 

«Рынок входит в стадию сдувания ценового пузыря, который был сформирован наличием дешевых денег на рынке, то есть ипотечных денег, которые стали доступны большему количеству потенциальных потребителей», — заявила на пресс-конференции Urban Awards директор по продукту застройщика «Сити-XXI век» Мария Могилевцева-Головина.

Специалист отметила, что в текущем году строительным компаниям придется работать с нисходящим трендом цены и уменьшающимся спросом на недвижимые жилые объекты. 

«Предпосылок для роста цен нет, а их снижение также невозможно, так как текущая цена, учитывая себестоимость, позволяет хотя бы обеспечить экономическую жизнеспособность проектов и продиктована условиями», — отметила руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (входит в Setl Group) Ольга Трошева

Впрочем, несмотря на повышение цен на покупку недвижимости в регионе, Омск вошел в тройку городов, которые отличаются самой низкой ценой на аренду жилья. Эксперты крупного интернет-портала представили рейтинг городов-миллионников с самой низкой арендой. Омск занял третье место, в показатель средней арендной платы составил 16,1 тыс. рублей.

Что будет с ценами на квартиры в Омске в 2023 году?
Фото: piqsels.com

За сколько можно купить квартиру-студию в Омске?

Ниже представлены цены на первичные студии от известных застройщиков Омска, реализующих программы ипотеки-2023. На первичном рынке стоимость квартир-студий составляет:

  • ГК «Эталон» — от 3,1 миллиона рублей в ЖК «Зеленая река»;
  • СЗ «АВК» — от 5,5 миллиона рублей в ЖК «Экопарк»;
  • СЗ «Нордстрой» — от 4,54 миллиона рублей в ЖК «Северное сияние». 

Помимо этого, в Омске на рынке недвижимости можно найти множество предложений по покупке квартиры и на вторичном рынке. Так, на одном из сайтов по подбору жилья представлена стоимость на вторичные квартиры-студии в диапазоне 0,7 — 24 млн рублей.

За сколько можно купить квартиру-студию в Омске?
Фото: 1MI

За сколько можно купить 2-комнатную квартиру в Омске?

На первичном рынке стоимость двухкомнатных квартир от известных застройщиков Омска составляет:

  • ГК «Эталон» — от 5,42 миллиона рублей в ЖК «Зеленая река»;
  • СЗ «АВК» — от 10,2 миллиона рублей в ЖК «Экопарк»;
  • СЗ «Нордстрой» — от 5,12 миллиона рублей в ЖК «Северное сияние». 

Также можно дополнительно ознакомиться с предложениями жилья и на вторичном рынке. На одном из сайтов объявлений по продаже недвижимости цены на вторичные двухкомнатные квартиры составляют от 0,9 до 27 млн рублей. 

За сколько можно купить 2-комнатную квартиру в Омске?
Фото: 1MI

За сколько можно купить 3-комнатную квартиру в Омске?

На первичном рынке стоимость трехкомнатных квартир от известных застройщиков Омска составляет:

  • ГК «Эталон» — от 7,4 миллиона рублей в ЖК «Зеленая река»;
  • СЗ «АВК» — от 13,7 миллиона рублей в ЖК «Экопарк»;
  • СЗ «Нордстрой» — от 8 миллиона рублей в ЖК «Северное сияние». 

Рекомендуем также ознакомиться с предложениями и на вторичном рынке. На одном из риелторских сайтов цены на вторичные трехкомнатные квартиры в Омске составляют от 1,5 до 32 млн рублей. 

За сколько можно купить 3-комнатную квартиру в Омске?
Фото: 1MI
#Ипотека#Омск#Недвижимость
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