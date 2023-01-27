В начале 2023 года были внесены изменения в условия ипотечных программ с господдержкой. Последние новости о нововведениях и стоимости квартир в Омске — в нашем материале.

Семейная ипотека

Льготная ипотека

Почему растут цены на новостройки Омска?

Что будет с ценами на квартиры в Омске в 2023 году?

За сколько можно купить квартиру-студию в Омске?

За сколько можно купить 2-комнатную квартиру в Омске?