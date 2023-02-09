Прямые рейсы. Омичи весной смогут напрямую улететь в Сочи и Норильск

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Авиакомпания «NordStar» открыла продажу билетов на прямые маршруты Омск — Сочи и Омск — Норильск, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Рейсы в Сочи будут проходить по воскресеньям. Вылет из Омска проходит в 15:50 и длится около пяти часов. Средняя стоимость билетов в одну сторону 10 -11 тысяч рублей.
Рейсы в Норильск на самолетах Boeing 737-800 начнутся с 21 мая 2023 года. В понедельник в 02:50 будет проходить вылет из Омска. Время полета — 3 часа. Стоимость билета — 18,6 тысяч рублей.
Напомним, что недавно самолет из Сочи в Омск задержался из-за поломки.