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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Прямые рейсы. Омичи весной смогут напрямую улететь в Сочи и Норильск

9 февраля 2023, 12:32
Фото: Город55

Авиакомпания «NordStar» запустит рейсы из Омска в Сочи и Норильск

Рейсы будут проходить еженедельно по воскресеньям и понедельникам.

Авиакомпания «NordStar» открыла продажу билетов на прямые маршруты Омск — Сочи и Омск — Норильск, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы в Сочи будут проходить по воскресеньям. Вылет из Омска проходит в 15:50 и длится около пяти часов. Средняя стоимость билетов в одну сторону 10 -11 тысяч рублей.

Рейсы в Норильск на самолетах Boeing 737-800 начнутся с 21 мая 2023 года. В понедельник в 02:50 будет проходить вылет из Омска. Время полета — 3 часа. Стоимость билета — 18,6 тысяч рублей.

Напомним, что недавно самолет из Сочи в Омск задержался из-за поломки.

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#Ксения Карагодина#Билеты#Прямой рейс#Общество#Город#Новости#Рейс в Норильск#Омск#Омская область#Россия
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