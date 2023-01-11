Страшно летать. Самолет из Сочи не смог вовремя вылететь в Омск из-за поломки

В наступившем году в аэропорту Адлера 10 января в 23.30 по московскому времени произошел инцидент с самолетом А-320/М Сочи - Омск.
Всему виной неисправность генератора, из-за которой командиру экипажа воздушного суда пришлось принять самостоятельное решение о возврате на место стоянки с магистральной рулевой дорожки, пишут в телеграм-канале «Авиаинцидент».
Также по официальным данным Омского аэропорта, из-за позднего прибытия самолета под рейс авиакомпанией «Уральские авиалинии», утренний вылет 11 января по маршруту «Омск-Сочи» задержался на несколько часов.