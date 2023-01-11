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Страшно летать. Самолет из Сочи не смог вовремя вылететь в Омск из-за поломки

Сегодня, 10:53
Фото: Город55

Самолет из Сочи в Омск задержался из-за поломки

Самолет не покинул аэропорт отправления по решению командира экипажа.

В наступившем году в аэропорту Адлера 10 января в 23.30 по московскому времени произошел инцидент с самолетом А-320/М Сочи - Омск.

Всему виной неисправность генератора,  из-за которой командиру экипажа воздушного суда пришлось принять самостоятельное решение о возврате на место стоянки с магистральной рулевой дорожки, пишут в телеграм-канале «Авиаинцидент».

Также по официальным данным Омского аэропорта, из-за позднего прибытия самолета под рейс авиакомпанией «Уральские авиалинии», утренний вылет 11 января по маршруту «Омск-Сочи» задержался на несколько часов.

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#Ксения Карагодина#Общество#Авиаперелеты#Новости#Омск#Омская область#Россия#Задержка самолета
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