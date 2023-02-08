«Убийственный запах», некачественная «молочка» и 2 место в рейтинге. Омск сегодня

ЦПЭ Омкой области занял 2 место в рейтинге российского экспортного центра, об этом сообщает Министерство экономики Омской области. Центр поддержки экспорта Омской области входит в структуру единого центра «Мой бизнес». И в прошлом году представителям малого и среднего предпринимательства было оказано 487 услуг. При поддержке ЦПЭ омская компания заключила 190 экспортных контрактов, хотя план на год составлял всего 39 контрактов. Отметим, что для 33 предприятий это был первый выход на экспорт.