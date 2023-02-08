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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

«Убийственный запах», некачественная «молочка» и 2 место в рейтинге. Омск сегодня

8 февраля 2023, 14:18
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи жалуются на неприятные запахи в городе

Омичи несколько дней жалуются на неприятные запахи в разных районах города. 8 февраля синоптики объявили о режиме неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Отметим, что это происходит уже 6 день подряд. Официальные ведомства, в частности, Минприроды Омской области, пока что никак не комментируют происходящее.

Тошнотворная химия. Омичи жалуются на неприятные запахи по всему городу
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Новость №2. В 2022 году в Омской области ухудшилось качество молочной продукции

В 2022 году специалисты исследовали 3678 проб молока и молочной продукции. По итогу было изъято 18 партий недоброкачественной молочной продукции в объеме — 583,74 кг, сообщают в Роспотребнадзоре. Качество молока и молочной продукции ухудшилось по микробиологическим показателям с 1,6% (2021) до 2,3% (2022). А от общего количества исследований на фальсифицированную молочную продукцию пришлось 0,7%. Отметим, что от жителей региона в надзорный орган поступило 35 обращений.

Истек срок годности. В Омской области за год ухудшилось качество молочной продукции
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Новость №3. 2 место в рейтинге занял — Центр поддержки экспорта Омской области

ЦПЭ Омкой области занял 2 место в рейтинге российского экспортного центра, об этом сообщает Министерство экономики Омской области. Центр поддержки экспорта Омской области входит в структуру единого центра «Мой бизнес». И в прошлом году представителям малого и среднего предпринимательства было оказано 487 услуг. При поддержке ЦПЭ омская компания заключила 190 экспортных контрактов, хотя план на год составлял всего 39 контрактов. Отметим, что для 33 предприятий это был первый выход на экспорт.

2 место. ЦПЭ Омской области вошел в рейтинг Российского экспортного центра
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#Ксения Карагодина#Омск#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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