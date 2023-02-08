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Posted Сегодня, 02:41

Published Сегодня, 02:41

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Тошнотворная химия. Омичи жалуются на неприятные запахи по всему городу

8 февраля 2023, 02:41
Фото: 1MI
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По словам жителей города, воняет на улице, в подъездах домов и в квартирах.

В Омске жители города уже не первый день подряд жалуются на неприятные запахи в разных районах города. Не стало исключением и утро 8 февраля.

«Невозможно дышать, 7:00, вонь газо-бензиновой смесью, несмотря на выпавший снег. Район улицы Лукашевича», – пишет в социальной сети «ВКонтакте» пользователь под ником Елена Москвина.

Ей вторят и другие пользователи вот такими эпитетами: «убийственный запах», «тошнотворная химия», «газовая камера». Сообщения идут как с Левого Берега Омска, так и с правобережной части.

При этом на 8 февраля синоптики вновь, уже 6 день, подряд объявляют режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Между тем официальные ведомства, в частности, Минприроды Омской области, пока что хранят молчание. 

 

Омичи пожаловались на запах химии в городке Нефтяников
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#Василий Попов#ЧП#Авария#Выбросы#Вонь#Экология#Общество#Город#Происшествия#Жалобы#Новости#Омск#Омская область#Россия
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