Тошнотворная химия. Омичи жалуются на неприятные запахи по всему городу

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
В Омске жители города уже не первый день подряд жалуются на неприятные запахи в разных районах города. Не стало исключением и утро 8 февраля.
«Невозможно дышать, 7:00, вонь газо-бензиновой смесью, несмотря на выпавший снег. Район улицы Лукашевича», – пишет в социальной сети «ВКонтакте» пользователь под ником Елена Москвина.
Ей вторят и другие пользователи вот такими эпитетами: «убийственный запах», «тошнотворная химия», «газовая камера». Сообщения идут как с Левого Берега Омска, так и с правобережной части.
При этом на 8 февраля синоптики вновь, уже 6 день, подряд объявляют режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности для рассеивания вредных примесей в атмосфере.
Между тем официальные ведомства, в частности, Минприроды Омской области, пока что хранят молчание.