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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Заделка трещин и уборка автодороги. Омску выделили 70 млн на летнее содержание дорог

6 февраля 2023, 13:26
Фото: Город55

В 2023 году в Омске потратят 70 млн рублей на летнее содержание дорог

Протяженность автомобильных дорог в Омске составляет — 1580 км.

В регионе были подведены итоги по распределению бюджетных субсидий на содержание автомобильных дорог в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в Омской области», об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Омской области.

Отметим, что в 2023 году объем субсидий составит — 70 миллионов рублей.

Деньги пойдут на летнее содержание дорог:

  • нанесение горизонтальной дорожной разметки;
  • работы по очистке тротуаров, автобусных остановок, площадок для отдыха и стоянок для машин;
  • планировку и срезку обочин;
  • уборку предметов и мусора с элементов автодороги;
  • заделку трещин в асфальтобетонном покрытии.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на обновление дорог выделили 672 миллиона рублей.

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#Дороги#Общество#Город#Омск#Омская область#Новости#Ксения Карагодина
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