Заделка трещин и уборка автодороги. Омску выделили 70 млн на летнее содержание дорог

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В регионе были подведены итоги по распределению бюджетных субсидий на содержание автомобильных дорог в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в Омской области», об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Омской области.
Отметим, что в 2023 году объем субсидий составит — 70 миллионов рублей.
Деньги пойдут на летнее содержание дорог:
Напомним, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на обновление дорог выделили 672 миллиона рублей.