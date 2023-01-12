По результатам конкурса контракты с подрядчиками на ремонт объектов этого года были подписаны в начале 2022 года, со сроком исполнения до конца 2023 года. Некоторые подрядные организации начали выполнять дорожные работы в прошлом году и уже состоялся комплексный ремонт дорог на улицах Партизанская, Перелета и Шаронова, сообщил начальник Управления по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.