На дорожных участках из перечня объектов 2023 года, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начинаются ремонтные работы. Также еще на 7 дорогах из перечня 2024 года будет обновление проезжей части и инфраструктуры.
По результатам конкурса контракты с подрядчиками на ремонт объектов этого года были подписаны в начале 2022 года, со сроком исполнения до конца 2023 года. Некоторые подрядные организации начали выполнять дорожные работы в прошлом году и уже состоялся комплексный ремонт дорог на улицах Партизанская, Перелета и Шаронова, сообщил начальник Управления по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.
В 2022 году стартовали ремонтные работы на участках улиц Вавилова, Бородина, Серова и дублер Волгоградской.
В новом году пройдет ремонт по улицам:
Из бюджетов разных уровней в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на обновление дорог выделили больше 672 миллионов рублей.
В ближайшее время на торгах будут размещены объекты 2024 года, документацию к ним уже формируют специалисты городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства».