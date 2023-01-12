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В Омске в новом году отремонтируют еще 15 автодорог

Сегодня, 05:22
Фото: Город55
Торги на 2024 год скоро будут открыты.

На дорожных участках из перечня объектов 2023 года, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» начинаются ремонтные работы. Также еще на 7 дорогах из перечня 2024 года будет обновление проезжей части и инфраструктуры.

По результатам конкурса контракты с подрядчиками на ремонт объектов этого года были подписаны в начале 2022 года, со сроком исполнения до конца 2023 года. Некоторые подрядные организации начали выполнять дорожные работы в прошлом году и уже состоялся комплексный ремонт дорог на улицах Партизанская, Перелета и Шаронова, сообщил начальник Управления по ремонту и содержанию дорог департамента городского хозяйства мэрии Асхат Сабитов.

В 2022 году стартовали ремонтные работы на участках улиц Вавилова, Бородина, Серова и дублер Волгоградской.


В новом году пройдет ремонт по улицам:

  • Будеркина;
  • 50 лет ВЛКСМ;
  • Романенко;
  • 75-й Гвардейской бригады;
  • Петра Осьминина;
  • Интернациональная;
  • Театральная площадь;
  • Думская (от ул. Пушкина до Театральной площади).

Из бюджетов разных уровней в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на обновление дорог выделили больше 672 миллионов рублей.

В ближайшее время на торгах будут размещены объекты 2024 года, документацию к ним уже формируют специалисты городского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства». 

В планы ремонта на 2023 год включили 37 омских дорог
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#Ксения Карагодина#Омск#Омская область#Россия#Новости#Город#Дороги#Ремонт дорог
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