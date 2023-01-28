17 тысяч дорожных знаков. В дороги Омска вложили 30,5 млрд рублей

Нацпроект станет основным инструментом для достижения по снижению смертности на дорогах. Стоит цель к 2024 году снизить в 3,5 раза показатель смертности в ДТП по сравнению с 2017 годом. Для снижения аварийности на дорогах обустроили 50 км наружного освещения и установили 17 тысяч дорожных знаков. На данную цель задействовали 30,5 млрд рублей.