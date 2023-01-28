17 тысяч дорожных знаков. В дороги Омска вложили 30,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:29
За последние 5 лет более 1200 км дорог отремонтировали в Омской области. Итоги реализации Нацпроекта подвели на заседании коллегии УМВД России совместно с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенантом полиции Михаилом Юрьевичем Черниковым.
Нацпроект станет основным инструментом для достижения по снижению смертности на дорогах. Стоит цель к 2024 году снизить в 3,5 раза показатель смертности в ДТП по сравнению с 2017 годом. Для снижения аварийности на дорогах обустроили 50 км наружного освещения и установили 17 тысяч дорожных знаков. На данную цель задействовали 30,5 млрд рублей.
Отметим, что во время проекта было построено около 73 км новой дороги. А число несоответствующих стандартам переходов сократилось на 200 штук. В 2023 году данный проект будет завершен.