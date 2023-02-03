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Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

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Updated Сегодня, 02:52

В Омске экс-начальник вагонного депо попался на продаже колесных пар

3 февраля 2023, 02:51
Фото: 1MI
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По информации транспортной прокуратуры, ущерб превысил 250 тысяч рублей.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего начальника Эксплуатационного вагонного депо Входная. На скамью подсудимых железнодорожник сядет по обвинению в крупной растрате.

«По версии следствия в феврале 2020 года обвиняемый вывез с территории вагонного депо на станции Входная 14 колесных пар железнодорожных грузовых вагонов, которые принадлежали ОАО «РЖД», на общую сумму более 250 тысяч рублей», – рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Евгения Чиханчина.

В дальнейшем обвиняемый успешно продал все колесные пары и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Рассматривать это уголовное дело будет Ленинский районный суд.

#Василий Попов#Прокуратура#Кража#Растрата#Железная дорога#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Омск#Омская область#Россия
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