В Омске экс-начальник вагонного депо попался на продаже колесных пар

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего начальника Эксплуатационного вагонного депо Входная. На скамью подсудимых железнодорожник сядет по обвинению в крупной растрате.
«По версии следствия в феврале 2020 года обвиняемый вывез с территории вагонного депо на станции Входная 14 колесных пар железнодорожных грузовых вагонов, которые принадлежали ОАО «РЖД», на общую сумму более 250 тысяч рублей», – рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Евгения Чиханчина.
В дальнейшем обвиняемый успешно продал все колесные пары и распорядился деньгами по своему усмотрению.
Рассматривать это уголовное дело будет Ленинский районный суд.