Ремонт в ТЮЗе, примеси в воздухе и детский лагерь. Омск сегодня

Ремонт в Тюзе должны были закончить 2-3 года и уложиться в 200 миллионов рублей. Однако стоимость выросла до 576 миллионов рублей. 110 миллионов рублей последний раз добавляли из федерального резервного фонда. Строительная готовность в данный момент составляет около 60%, но в минкульте уверенны, что работы завершат уже осенью этого года и ТЮЗ спустя несколько лет вернется домой.