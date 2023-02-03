Ремонт в ТЮЗе, примеси в воздухе и детский лагерь. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Новость № 1. Ремонт за 576 млн в Омском Тюзе
Ремонт в Тюзе должны были закончить 2-3 года и уложиться в 200 миллионов рублей. Однако стоимость выросла до 576 миллионов рублей. 110 миллионов рублей последний раз добавляли из федерального резервного фонда. Строительная готовность в данный момент составляет около 60%, но в минкульте уверенны, что работы завершат уже осенью этого года и ТЮЗ спустя несколько лет вернется домой.
Новость № 2. Уровень примесей в воздухе замерили после многочисленных обращений
После жалоб омичей на запах гари, химикатов и дымку замеры качества воздуха провело Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. На улице 1-я Промышленная, 4 зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации оксида азота в 1,27 и диоксида азота в 1,25. Также на улице Заслонова в 20:00 было обнаружено превышение концентрации оксида углерода в 1,16 раз. Отметим, что у жителей города болела голова, и они чувствовали недомогание.
Новость № 3. В Омской области после ремонтных работ откроют детский оздоровительный лагерь им. Гагарина
С июня начнется первая смена в детском оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина. За весь летний сезон здесь отдохнет около 500 детей. Отметим, что на основной объем работ потратили более 10 миллионов рублей, которые выделили из бюджета города. В лагере купили новую мебель, заменили проводку, поставили новые окна, подключили систему водоснабжения и канализацию, а также отремонтировали кровли над жилыми корпусами.