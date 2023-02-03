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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Чем дышит Омск. Чиновники замерили уровень примесей в воздухе после обращений омичей

3 февраля 2023, 07:03
Фото: 1MI

В минприроды Омской области рассказали об уровне загрязненности воздуха

Жители региона не первый раз обращают внимание на гарь и дымку.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области провело замеры качества воздуха после обращений горожан. На запах гари, химикатов и дымку омичи стали массово сообщать в социальных сетях два дня назад. В некоторых случаях из-за запаха у жителей Омска болела голова, чувствовали недомогание.

«После массовых обращений омичей, 02.02.2023 был организован выезд передвижной эколаборатории. Так, около дома по ул. 1-я Промышленная, 4 с 22:00 до 22:40 зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации оксида азота в 1,27 и диоксида азота в 1,25. Также около дома по ул. Омская, 119 с 23:40 до 00:20 часов была взята проба атмосферного воздуха, однако превышений контролируемых веществ обнаружено не было. Кроме того, на автоматизированном посту на улице Заслонова в 20:00 было обнаружено превышение концентрации оксида углерода в 1,16 раз», — сообщили в министерстве.


На других автоматизированных постах, установленных на территории города, превышений не обнаружили.

На территории региона 2 февраля ввели режим "черного неба", который должен был закончиться утром 3 февраля. Но его продлили еще на сутки. В Омске и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

«Едкий дым». В Омске почти сутки действовал режим черного неба
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#Евгений Игишев
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