Чем дышит Омск. Чиновники замерили уровень примесей в воздухе после обращений омичей

На территории региона 2 февраля ввели режим "черного неба", который должен был закончиться утром 3 февраля. Но его продлили еще на сутки. В Омске и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.