Чем дышит Омск. Чиновники замерили уровень примесей в воздухе после обращений омичей

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области провело замеры качества воздуха после обращений горожан. На запах гари, химикатов и дымку омичи стали массово сообщать в социальных сетях два дня назад. В некоторых случаях из-за запаха у жителей Омска болела голова, чувствовали недомогание.
«После массовых обращений омичей, 02.02.2023 был организован выезд передвижной эколаборатории. Так, около дома по ул. 1-я Промышленная, 4 с 22:00 до 22:40 зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации оксида азота в 1,27 и диоксида азота в 1,25. Также около дома по ул. Омская, 119 с 23:40 до 00:20 часов была взята проба атмосферного воздуха, однако превышений контролируемых веществ обнаружено не было. Кроме того, на автоматизированном посту на улице Заслонова в 20:00 было обнаружено превышение концентрации оксида углерода в 1,16 раз», — сообщили в министерстве.
На других автоматизированных постах, установленных на территории города, превышений не обнаружили.
На территории региона 2 февраля ввели режим "черного неба", который должен был закончиться утром 3 февраля. Но его продлили еще на сутки. В Омске и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.