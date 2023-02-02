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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

А срок не игрушечный. В Омске будут судить мужчину за разбой с игрушечным пистолетом

2 февраля 2023, 05:43
Фото: 1MI
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Прокуратура направила в суд дело омича за разбойные нападения с муляжом пистолета

Обвиняемому грозит до десяти лет тюрьмы.

Кировский районный суд Омска рассмотрит дело о двух разбойных нападениях с использованием игрушечного пистолета. Обвинительное заключение утвердили для 39-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. 

Следователи установили, что в ноябре прошлого года фигурант уголовного дела ограбил аптеку и салон связи. В качестве устрашающего аргумента обвиняемый использовал игрушечный пистолет, выдавая его за настоящий. Из салона связи мужчине удалось похитить 176 тысяч рублей. А вот в аптеке его добыча оказалась куда более скромной - 1,6 тысячи.

Свою вину омич полностью признал и раскаялся в содеянном. Часть похищенных денег удалось вернуть потерпевшим. За разбойное нападение с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия мужчине грозит срок - до 10 лет тюрьмы.

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#Евгений Игишев#Ограбление#Прокуратура#Пистолет#Суд#Омск
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