А срок не игрушечный. В Омске будут судить мужчину за разбой с игрушечным пистолетом

Следователи установили, что в ноябре прошлого года фигурант уголовного дела ограбил аптеку и салон связи. В качестве устрашающего аргумента обвиняемый использовал игрушечный пистолет, выдавая его за настоящий. Из салона связи мужчине удалось похитить 176 тысяч рублей. А вот в аптеке его добыча оказалась куда более скромной - 1,6 тысячи.