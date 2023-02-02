А срок не игрушечный. В Омске будут судить мужчину за разбой с игрушечным пистолетом

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Кировский районный суд Омска рассмотрит дело о двух разбойных нападениях с использованием игрушечного пистолета. Обвинительное заключение утвердили для 39-летнего местного жителя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Следователи установили, что в ноябре прошлого года фигурант уголовного дела ограбил аптеку и салон связи. В качестве устрашающего аргумента обвиняемый использовал игрушечный пистолет, выдавая его за настоящий. Из салона связи мужчине удалось похитить 176 тысяч рублей. А вот в аптеке его добыча оказалась куда более скромной - 1,6 тысячи.
Свою вину омич полностью признал и раскаялся в содеянном. Часть похищенных денег удалось вернуть потерпевшим. За разбойное нападение с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия мужчине грозит срок - до 10 лет тюрьмы.