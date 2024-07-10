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Пистолет

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2024
Запугивали револьвером. Омичи пойдут под суд за вымогательство щебня у подрядчика
Исилькульский городской суд вынес приговор двум мясным жителям, которые вымогали у подрядной организации щебень и асфальтовую крошку.
10 июля, 11:06
Будет проверка. Омич на мерседесе подрезал автомобиль и угрожал водителю пистолетом
20 июня, 11:21
Разбил и скрылся. Полиция ищет омича, который выстрелил в стекло теплой остановки
Омича разыскивают сотрудники отдела полиции №8, он разбил стекло теплой остановки на улице Малунцева выстрелом из пневматического пистолета.
24 мая, 11:39
Акцент на будущем. Стенд Омской области на выставке «Россия» полностью обновили
Обновленная экспозиция сфокусирована вокруг перспектив детей и молодежи.
25 апреля, 13:04
2023
В Омске конфликт возле кафе закончился перестрелкой
23 сентября 2023, 12:35
Не поделили дорогу. В Омской области один водитель угрожал другому пистолетом
7 сентября 2023, 09:29
Дефицит учителей, автограф Киркорова и вор с игрушечным пистолетом. Омск сегодня
17 июля 2023, 15:22
Боится за детей. Омичка заявила о стрельбе по окнам своей квартиры
21 июня 2023, 08:05
Отбивался саперной лопаткой. Двое водителей в Омске устроили драку на парковке
Конфликт начался из-за маневра при парковке.
20 мая 2023, 04:38
Смертельный отказ. Омич пойдет под суд за убийство известного бизнесмена
12 мая 2023, 04:12
Полиция задержала омича, устроившего стрельбу у Горбатого моста
В ночной перестрелке 17-летнему подростку прострелили плечо из травматического пистолета.
1 февраля 2023, 06:51
2022
Недетские игры. В Омске мужчина ограбил магазины при помощи игрушечного пистолета
Житель Республики Карелия устроил разбойные нападения на аптеку и магазин сотовой связи.
10 декабря 2022, 04:31

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