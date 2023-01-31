Разборки у «Горбатого» моста. В Омске в ночной перестрелке ранили подростка

На видео можно разглядеть нескольких мужчин, которые общаются на повышенных тонах. В какой-то момент один из них достает, предположительно, пистолет и стреляет в своих оппонентов. Действие происходит на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Арнольда Нейбута.