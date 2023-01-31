Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Разборки у «Горбатого» моста. В Омске в ночной перестрелке ранили подростка

31 января 2023, 05:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

В ночной перестрелке 17-летнему омичу прострелили плечо

Пострадавший самостоятельно обратился за медицинский помощью, а полиция разыскивает стрелка.

Читали Города55 поделились с редакцией видео с уличными разборками и перестрелкой. Со слов очевидцев, инцидент произошел 30 января около трех часов ночи на съезде с Октябрьского моста, известного также как «Горбатый».

На видео можно разглядеть нескольких мужчин, которые общаются на повышенных тонах. В какой-то момент один из них достает, предположительно, пистолет и стреляет в своих оппонентов. Действие происходит на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Арнольда Нейбута.

В полиции корреспонденту Города55 подтвердили информацию о случившемся.

«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия, в результате которого ранение левого предплечья из травматического оружия получил омич, 2005 года рождения. Информация о произошедшем поступила из медицинского учреждения. Предварительно установлено, что конфликт произошел между 17- летним подростком и мужчиной 1979 года рождения. Последний в качестве аргумента решил использовать оружие», — рассказали в пресс-службе омской полиции.

Впоследствии пострадавший самостоятельно обратился в больницу, ему назначено амбулаторное лечение. Сотрудники полиции сейчас разыскивают стрелка.

 

#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Стрельба#Полицейские#Видео
Подпишитесь
Компания Калинина и Голушко победила Минимущества в судебной тяжбе
Сегодня, 05:35
Омская «Тепловая» не нашла даже миллиона, чтобы закрыть долг по исполнительному листу
Сегодня, 08:14
«Считаю это глупостью». «Радуга» в Омске не изменит название из-за закона об ЛГБТ
Сегодня, 07:52
Роспотребнадзор на фоне новосибирской эпидемии просит омичей привиться от кори
Сегодня, 05:08
Для запуска дронов и прыжков с парашютом теперь нужно будет разрешение мэрии Омска
Сегодня, 06:36