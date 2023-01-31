Разборки у «Горбатого» моста. В Омске в ночной перестрелке ранили подростка

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Читали Города55 поделились с редакцией видео с уличными разборками и перестрелкой. Со слов очевидцев, инцидент произошел 30 января около трех часов ночи на съезде с Октябрьского моста, известного также как «Горбатый».
На видео можно разглядеть нескольких мужчин, которые общаются на повышенных тонах. В какой-то момент один из них достает, предположительно, пистолет и стреляет в своих оппонентов. Действие происходит на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Арнольда Нейбута.
В полиции корреспонденту Города55 подтвердили информацию о случившемся.
«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия, в результате которого ранение левого предплечья из травматического оружия получил омич, 2005 года рождения. Информация о произошедшем поступила из медицинского учреждения. Предварительно установлено, что конфликт произошел между 17- летним подростком и мужчиной 1979 года рождения. Последний в качестве аргумента решил использовать оружие», — рассказали в пресс-службе омской полиции.
Впоследствии пострадавший самостоятельно обратился в больницу, ему назначено амбулаторное лечение. Сотрудники полиции сейчас разыскивают стрелка.