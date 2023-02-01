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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

«Система сделала свое дело». В Омске случился пожар в офисном здании на Конева

1 февраля 2023, 12:13
Фото: Город55

В Омске на 5 этаже офисного здания произошел пожар

Благодаря быстрой реакции дежурного никто из сотрудников не пострадал.

В прошлый четверг, 26 января в 10 часов вечера произошел пожар в офисном здании на ул. Конева, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

Система пожарной сигнализации своевременно сработала, благодаря чему дежурный в здании успел ликвидировать пожар на раннем этапе развития и вызвать пожарных. Остальные 10 сотрудников эвакуировались в этот момент.

Пожарные в кратчайшие сроки прибыли на место возгорания. Им оставалось проверить, нет ли огня. После проверки здания сотрудники вернулись в офис. Отметим, что в результате возгорания повреждена мебель и оргтехника на площади 5 кв. м.

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#Ксения Карагодина#ГУ МЧС по Омской области#Возгорание#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Пожары#Видео
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