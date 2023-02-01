«Система сделала свое дело». В Омске случился пожар в офисном здании на Конева

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В прошлый четверг, 26 января в 10 часов вечера произошел пожар в офисном здании на ул. Конева, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.
Система пожарной сигнализации своевременно сработала, благодаря чему дежурный в здании успел ликвидировать пожар на раннем этапе развития и вызвать пожарных. Остальные 10 сотрудников эвакуировались в этот момент.
Пожарные в кратчайшие сроки прибыли на место возгорания. Им оставалось проверить, нет ли огня. После проверки здания сотрудники вернулись в офис. Отметим, что в результате возгорания повреждена мебель и оргтехника на площади 5 кв. м.