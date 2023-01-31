Пожарные итоги января. Омские спасатели за месяц ликвидировали 213 пожаров

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В ГУ МЧС России по Омской области подвели и объявили первые итоги месяца в новом году в сообществе «МЧС Омск».
«Ежедневный пожарно-спасательный боевой расчет города Омска и области составляет около 600 человек» — сообщает первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Александр Рекин.
С 1 января 2023 года на территории Омской области ликвидировано 213 пожаров. По сравнению с январем прошлого года число возгораний снизилось на 25%. Свыше 1400 жителей региона самостоятельно смогли эвакуироваться в момент возгораний. А 28 человек были спасены силами огнеборцев.
Отметим, что 15 человек погибло на пожарах, а 8 человек получили травмы.