Пожарные итоги января. Омские спасатели за месяц ликвидировали 213 пожаров

С 1 января 2023 года на территории Омской области ликвидировано 213 пожаров. По сравнению с январем прошлого года число возгораний снизилось на 25%. Свыше 1400 жителей региона самостоятельно смогли эвакуироваться в момент возгораний. А 28 человек были спасены силами огнеборцев.