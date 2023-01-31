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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:30

Пожарные итоги января. Омские спасатели за месяц ликвидировали 213 пожаров

31 января 2023, 13:28
Фото: Город55

Омские спасатели ликвидировали 213 пожаров и спасли 28 человек за месяц

За месяц в регионе на пожарах погибло 15 человек.

В ГУ МЧС России по Омской области подвели и объявили первые итоги месяца в новом году в сообществе «МЧС Омск».

«Ежедневный пожарно-спасательный боевой расчет города Омска и области составляет около 600 человек» — сообщает первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Омской области полковник внутренней службы Александр Рекин.

С 1 января 2023 года на территории Омской области ликвидировано 213 пожаров. По сравнению с январем прошлого года число возгораний снизилось на 25%. Свыше 1400 жителей региона самостоятельно смогли эвакуироваться в момент возгораний. А 28 человек были спасены силами огнеборцев.

Отметим, что 15 человек погибло на пожарах, а 8 человек получили травмы.

130 человек погибли за год на пожарах в Омской области
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#Ксения Карагодина#Смерть#ЧП#Пожары#Пожарные#Статистика#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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