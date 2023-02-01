Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Ремонт школ, задержание стрелка и вырубка деревьев. Омск за день

1 февраля 2023, 14:32
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Ленинском округе Омска пройдет ремонт в двух школах

На капремонт и оснащение гимназии № 75 и средней школы № 3 выделят 217 млн рублей, об этом сообщили в департаменте строительства. Из областного бюджета поступит — 193,7 млн рублей, а также из бюджета Омска добавят — 23,9 млн рублей. В данный момент департамент строительства формирует список необходимых работ и подготавливает документацию, чтобы провести электронные аукционы и определить подрядные организации.

217 млн на ремонт. В Ленинском округе Омска отремонтируют две школы
Узнать подробнее

Новость № 2. В Омске задержали мужчину, устроившего стрельбу у Горбатого моста

Полицейские задержали 43-летнего омича, устроившего 30 января стрельбу у Горбатого моста, в результате которой 17-летний подросток получил ранение плеча. Конфликт между подростком и собственником дома привел к ночным разборкам, где и произошла стрельба. Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в больницу. Отметим, что травматический пистолет «ИЖ 79-9Т» изъяли и отправили на экспертизу.

Полиция задержала омича, устроившего стрельбу у Горбатого моста
Узнать подробнее

Новость № 3. В Омске вырубят 760 деревьев и 56 кустарников

На заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений одобрили снос 760 деревьев и 56 кустарников в разных районах Омска. Комиссия поддержала все поданные заявки на вырубку зеленых насаждений. И в скором времени количество деревьев и кустарников в городе сильно уменьшится. Отметим, что в составе комиссии 18 человек: агрономы, кандидаты наук и представители администрации.

Больше не город-сад. В Омске одобрили вырубку 760 деревьев и 56 кустарников
Узнать подробнее
#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
Подпишитесь
Больше не город-сад. В Омске одобрили вырубку 760 деревьев и 56 кустарников
Сегодня, 12:57
Полиция задержала омича, устроившего стрельбу у Горбатого моста
Сегодня, 06:51
Названо имя главного кандидата на пост нового главы Фонда капремонта Омской области
Сегодня, 09:33
Жилой дом и памятник архитектуры: в Омске безвозмездно предоставят несколько объектов
Сегодня, 09:33
Назначения не заставили ждать. В омском областном правительстве кадровые перестановки
Сегодня, 05:28
Поликлинику Нателы Полежаевой продали за 80 миллионов
Сегодня, 09:31