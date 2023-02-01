Ремонт школ, задержание стрелка и вырубка деревьев. Омск за день

На заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений одобрили снос 760 деревьев и 56 кустарников в разных районах Омска. Комиссия поддержала все поданные заявки на вырубку зеленых насаждений. И в скором времени количество деревьев и кустарников в городе сильно уменьшится. Отметим, что в составе комиссии 18 человек: агрономы, кандидаты наук и представители администрации.