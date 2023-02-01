Ремонт школ, задержание стрелка и вырубка деревьев. Омск за день

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Новость № 1. В Ленинском округе Омска пройдет ремонт в двух школах
На капремонт и оснащение гимназии № 75 и средней школы № 3 выделят 217 млн рублей, об этом сообщили в департаменте строительства. Из областного бюджета поступит — 193,7 млн рублей, а также из бюджета Омска добавят — 23,9 млн рублей. В данный момент департамент строительства формирует список необходимых работ и подготавливает документацию, чтобы провести электронные аукционы и определить подрядные организации.
Новость № 2. В Омске задержали мужчину, устроившего стрельбу у Горбатого моста
Полицейские задержали 43-летнего омича, устроившего 30 января стрельбу у Горбатого моста, в результате которой 17-летний подросток получил ранение плеча. Конфликт между подростком и собственником дома привел к ночным разборкам, где и произошла стрельба. Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в больницу. Отметим, что травматический пистолет «ИЖ 79-9Т» изъяли и отправили на экспертизу.
Новость № 3. В Омске вырубят 760 деревьев и 56 кустарников
На заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений одобрили снос 760 деревьев и 56 кустарников в разных районах Омска. Комиссия поддержала все поданные заявки на вырубку зеленых насаждений. И в скором времени количество деревьев и кустарников в городе сильно уменьшится. Отметим, что в составе комиссии 18 человек: агрономы, кандидаты наук и представители администрации.