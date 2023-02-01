217 млн на ремонт. В Ленинском округе Омска отремонтируют две школы

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Как сообщили в департаменте строительства, администрация Омска получила субсидии на капитальный ремонт двух образовательных учреждений в Ленинском округе — гимназии № 75 по улице Крылова и средней школы № 3 по улице Руставели.
Стоимость капремонта составит более 217 миллионов рублей. Большая часть денег поступит из областного бюджета — 193,7 млн. Ещё 23,9 млн добавят из бюджета города.
«В настоящее время департамент строительства формирует список необходимых работ в рамках капремонта и готовит документацию для проведения электронных аукционов на определение подрядных организаций», — отметил первый заместитель директора департамента строительства Александр Маер.
Также в Омске продолжается строительство школы на Космическом проспекте. Губернатор Омской области в своем телеграмм-канале поделился эскизами внутренней отделки будущего храма знаний. Новое образовательное учреждение Александр Бурков назвал «школой мечты».