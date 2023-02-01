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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:48

217 млн на ремонт. В Ленинском округе Омска отремонтируют две школы

1 февраля 2023, 05:46
Фото: 1MI
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В Омске на капремонт и оснащение двух школ выделят 217 млн рублей

Средства на ремонт выделили из областного и городского бюджетов.

Как сообщили в департаменте строительства, администрация Омска получила субсидии на капитальный ремонт двух образовательных учреждений в Ленинском округе — гимназии № 75 по улице Крылова и средней школы № 3 по улице Руставели.

Стоимость капремонта составит более 217 миллионов рублей. Большая часть денег поступит из областного бюджета — 193,7 млн. Ещё 23,9 млн добавят из бюджета города.

«В настоящее время департамент строительства формирует список необходимых работ в рамках капремонта и готовит документацию для проведения электронных аукционов на определение подрядных организаций», — отметил первый заместитель директора департамента строительства Александр Маер.


Также в Омске продолжается строительство школы на Космическом проспекте. Губернатор Омской области в своем телеграмм-канале поделился эскизами внутренней отделки будущего храма знаний. Новое образовательное учреждение Александр Бурков назвал «школой мечты».

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#Евгений Игишев#Капитальный ремонт#Капитальный ремонт школ#Город#Омск
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